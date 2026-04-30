Lanzaron el álbum Panini en Colombia: esto cuesta llenarlo y las láminas más escasas

A falta de 41 días para que inicie el Mundial, esta cita empieza mucho antes de que ruede el balón. Y en Colombia, ese primer “pitazo” se dio este 29 de abril en el estadio El Campín, donde se presentó oficialmente el álbum Panini de Norteamérica 2026, en un evento que tuvo como gran invitado al delantero samario Radamel Falcao García.
La llegada oficial del álbum marca el inicio de una tradición que se repite cada cuatro años y que, como pocas, logra conectar generaciones. “Todos esperamos este momento cada cuatro años, porque Panini es ese primer latido del Mundial”, afirmó Luis Gallego, vicepresidente comercial del distribuidor en Colombia.
Desde este 1° de mayo comenzará su comercialización en el país, con precios que ya están definidos: el álbum en pasta blanda costará $14.900, el de pasta dura $49.900, cada sobre tendrá un valor cercano a $5.000 y las cajas de 104 sobres alcanzan los $520.000.
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