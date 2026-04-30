Lanzaron el álbum Panini en Colombia: esto cuesta llenarlo y las láminas más escasas

A falta de 41 días para que inicie el Mundial, esta cita empieza mucho antes de que ruede el balón. Y en Colombia, ese primer “pitazo” se dio este 29 de abril en el estadio El Campín, donde se presentó oficialmente el álbum Panini de Norteamérica 2026, en un evento que tuvo como gran invitado al delantero samario Radamel Falcao García. La llegada oficial del álbum marca el inicio de una tradición que se repite cada cuatro años y que, como pocas, logra conectar generaciones. “Todos esperamos este momento cada cuatro años, porque Panini es ese primer latido del Mundial”, afirmó Luis Gallego, vicepresidente comercial del distribuidor en Colombia. Desde este 1° de mayo comenzará su comercialización en el país, con precios que ya están definidos: el álbum en pasta blanda costará $14.900, el de pasta dura $49.900, cada sobre tendrá un valor cercano a $5.000 y las cajas de 104 sobres alcanzan los $520.000. Le puede interesar: El álbum del Mundial 2026 ya llegó y desata debate entre los coleccionistas

Un álbum más grande y más difícil de llenar

Esta edición no pasa desapercibida. Con 102 páginas y un total de 980 láminas, es la colección más grande en la historia de los mundiales, lo que también la convierte en una de las más difíciles de completar. Aunque en teoría bastarían unos 140 sobres para llenarlo sin repetidas, la realidad es otra: las probabilidades juegan en contra y estimaciones apuntan a que un coleccionista podría necesitar entre 250 y hasta 1.000 sobres. En plata blanca, completar el álbum podría superar fácilmente el millón de pesos. A esto se suma un ingrediente que ya es habitual: la escasez. Desde las primeras semanas, algunas láminas empiezan a desaparecer del circuito tradicional, lo que dispara su valor en reventa.

Esto cuestan las láminas más escasas del Panini del Mundial 2026

En Colombia, los coleccionistas no tardaron en identificar cuáles serán las fichas más difíciles del álbum. Entre ellas, destacan: - La lámina 00, considerada la más escasa, que podría alcanzar entre $80.000 y $120.000. - Escudos especiales, como el de Argentina en versión metalizada, con precios de hasta $90.000. - Figuras mundiales como Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé, que se mueven entre $20.000 y $60.000. - Cartas de jugadores como Erling Haaland, cuya demanda ya eleva su valor Las láminas “extra” o holográficas, que pueden superar los $70.000. Este fenómeno ya ocurrió en Qatar 2022, pero ahora continúa su auge, con listas de “láminas difíciles”, publicadas por los fanáticos y coleccionistas, que terminan influyendo directamente en los precios del mercado paralelo. Lea más: ¡Qué platal! Esto es lo que costará llenar el álbum Panini del Mundial 2026, ¿lo comprará?

Más que un álbum físico: la apuesta digital