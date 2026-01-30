Repatriar el ahorro pensional podría recortar casi $400.000 mensuales de las futuras pensiones de $2,1 millones

La inquietud de los pensionados sigue creciendo frente al proyecto de decreto del Gobierno Nacional que plantea limitar al 30%, en un plazo de cinco años, las inversiones que los fondos privados realizan en el exterior. Analistas advierten que esa iniciativa impactaría la rentabilidad y, por ende, la mesada de cada jubilado. Hoy, si ese decreto se materializa, una persona que aspire a una mesada de alrededor de $2,1 millones, podría ver una disminución de hasta casi $400.000 mensuales. Tanto Asofondos –gremio de fondos privados de pensiones– y centros de pensamiento como Anif han advertido impactos directos sobre el ahorro de los trabajadores y sobre las finanzas públicas a raíz de la propuesta del Gobierno. Según Andrés Felipe Izquierdo, analista pensional y CEO de Integral Soluciones Pensiones ISP, consultado por EL COLOMBIANO, el decreto reduciría la diversificación de las inversiones, afectando los rendimientos de los ahorros pensionales y, en consecuencia, el monto de las mesadas futuras de los trabajadores.

Decreto impactaría las pensiones por encima del mínimo

Los grandes perdedores serían quienes aspiran a una pensión por encima del salario mínimo en los fondos privados. Izquierdo expone el caso de una mujer que cotiza sobre un ingreso de 10 millones de pesos mensuales durante 23 años. Sin el decreto, podría acumular unos 795 millones de pesos en las 1.150 semanas y recibir una pensión cercana a 2.125.628 pesos mensuales en su jubilación (Ver Cálculo sin decreto). Cabe destacar que el monto de la pensión en los fondos privados se define por el monto ahorrado, diferente en Colpensiones donde las mesadas para las personas que ganan más de un salario mínimo podrían ser más altas. Pero el experto calculó que la menor rentabilidad podría disminuir esa mesada a cerca de 1.775.030 pesos al mes (ver Cálculo con decreto). En otras palabras, la persona de este caso particular recibiría $350.598 pesos menos de pensión cada mes, un 16,5% menos.

En términos anuales, la reducción sería de 4,8 millones de pesos y, llevada a una expectativa de vida de 23 años, implicaría una pérdida cercana a 95 millones de pesos en ingresos por pensión. Integral Soluciones Pensiones ISP aclaró que la significativa reducción en la simulación se debe a las proyecciones realizadas en el comportamiento histórico de las rentabilidad pensional. Izquierdo señaló que el retorno sin decreto podría ser del alrededor del 5%, mientras con la implementación del limite de inversiones en el exterior podría caer al 3,3%.

Es un hecho que el menor rendimiento de los ahorros golpea la plata con la que contarán las personas en su vejez. Asofondos sostuvo que es difícil estimar el resultado final, pero indicó que, por cada punto porcentual de menor rentabilidad las mesadas caen entre un 15% y 20%

Afectación para los jóvenes que comienzan a cotizar

Esa lectura coincide con los cálculos de Anif, que realizó un ejercicio con un afiliado representativo que cotiza desde los 23 hasta los 62 años. En el escenario sin decreto, el ahorro pensional acumulado alcanzaría cerca de $861 millones a precios constantes de 2025. Entérese: Decreto del Gobierno sobre el ahorro pensional podría bajar la rentabilidad y aumentar el riesgo, alertan expertos En el escenario con menor diversificación internacional, el ahorro final se reduciría a aproximadamente $652 millones, lo que implica una pérdida del 24,3% del capital pensional acumulado. El ejercicio evidencia que reducciones persistentes en la rentabilidad tienen efectos acumulativos significativos sobre el bienestar de largo plazo. La propia Contraloría General de la República publicó un análisis técnico que alerta que repatriar el ahorro pensional llevaría a que los ciudadanos se jubilen con hasta 29,5% menos en el valor de sus mesadas.

Impacto en pensiones de salario mínimo

El ejemplo de Izquierdo (realizado con la actual legislación pensional) presenta un ejemplo de una mujer que cotiza 1.150 semanas —equivalentes a unos 23 años— sobre un salario mínimo (actualmente $1.750.905) en un fondo privado. Le puede gustar: Repatriar el ahorro pensional reduciría hasta 30% las mesadas de los colombianos, alerta la Contraloría Sin la aplicación del decreto, la trabajadora lograría acumular cerca de 139,27 millones de pesos en su cuenta de ahorro individual en los 23 años. No obstante, con la limitación a las inversiones en el exterior, el capital acumulado se reduciría a unos 116,30 millones de pesos. Para este caso específico es importante aclarar que la mujer no vería un cambio en su pensión final: seguiría siendo equivalente a un salario mínimo con o sin decreto. Eso obedece a que ese menor ahorro debe ser cubierto por el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, respaldado por el Estado. El problema es que “eso quiere decir que los más de 20 millones de pesos que deja de acumular la persona se trasladan a la Nación”, empeorando la situación fiscal del país.

“Hoy, una pensión de salario mínimo para una mujer en Colombia tiene un costo aproximado de 530 millones de pesos. Si la afiliada solo logra ahorrar cerca de 100 millones en su cuenta individual, el Estado debe aportar alrededor de 400 millones de pesos adicionales para completar la pensión”, precisó izquierdo.

Más presión fiscal para el Estado