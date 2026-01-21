Así cambiarían las reglas de su ahorro pensional, tras la repatriación de $125 billones que planea el Gobierno

El ahorro pensional de más de 19 millones de colombianos está a punto de quedar en el limbo. El Gobierno Nacional publicó un borrador de decreto con el que busca repatriar cerca de $125 billones en los próximos cinco años, una decisión que reconfiguraría el manejo de los recursos destinados a las pensiones futuras.
El Ejecutivo busca echar mano de una parte importante de los aportes que los trabajadores realizan a lo largo de su vida laboral para asegurar una pensión en la vejez. Estos recursos son administrados e invertidos por las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) con el objetivo de que crezcan en el tiempo y permitan garantizar el pago de las mesadas.
Actualmente, las AFP gestionan $527,3 billones, de los cuales $257,1 billones, equivalentes a cerca del 48,8% del portafolio, están colocados en activos del exterior. El borrador de decreto plantea restringir esa exposición internacional.
