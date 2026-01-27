Ahorro pensional caería hasta 24% con plan del Gobierno de limitar inversiones en el exterior, alerta Anif

La propuesta del Gobierno Nacional que limita la inversión de los fondos privados de pensiones en el extranjero al 30% de los recursos de sus afiliados continúa generando preocupación. El borrador de decreto establece que el 70% restante del ahorro pensional deberá invertirse en el país, priorizando sectores estratégicos de la producción nacional.
La iniciativa hace parte de una estrategia con la que el Ejecutivo busca repatriar cerca de $125 billones en los próximos cinco años, mediante cambios al régimen de inversión de los fondos pensionales.
