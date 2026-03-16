Denuncian penalmente a pilotos de helicóptero militar por cruce sin autorización en plena operación aérea en El Dorado

Un nuevo episodio de riesgo aéreo encendió las alarmas en el principal aeropuerto del país. Un helicóptero Black Hawk del Ejército cruzó presuntamente dos veces la trayectoria de una pista del Aeropuerto Internacional El Dorado sin autorización, en medio de operaciones de vuelos comerciales y con aeronaves en aproximación y despegue.
El hecho, ocurrido sobre las 11:00 de la mañana del 13 de marzo, quedó registrado en audios de la torre de control otorgados en una entrevista de Caracol Radio, en los que se escucha la tensión entre la operadora aérea y el piloto de la aeronave militar mientras el helicóptero atravesaba la trayectoria de la pista 14 derecha, una de las utilizadas por aviones comerciales para aterrizajes y despegues.
“No entiendo qué está haciendo... nuevamente está cruzando la trayectoria de la pista derecha”, se escucha decir a la controladora en uno de los momentos más críticos de la comunicación. Ante la situación, la funcionaria insistió en que el piloto se dirigiera hacia una cancha de fútbol ubicada en instalaciones del Ejército para realizar el descenso sin interferir con el tráfico aéreo, ya que en ese momento varios vuelos comerciales se encontraban en aproximación, entre ellos una aeronave de Avianca.