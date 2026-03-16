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Denuncian penalmente a pilotos de helicóptero militar por cruce sin autorización en plena operación aérea en El Dorado

Hace menos de un mes, un avión de LATAM tuvo que abortar su despegue en el aeropuerto El Dorado tras un cruce de trayectoria con un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Ahora, un nuevo episodio vuelve a generar preocupación.

  • Denuncia penal contra pilotos de helicóptero militar por cruce sin autorización. Foto: Captura pantalla / Colprensa / Cortesía Ejército
    Denuncia penal contra pilotos de helicóptero militar por cruce sin autorización. Foto: Captura pantalla / Colprensa / Cortesía Ejército
  • Denuncian penalmente a pilotos de helicóptero militar por cruce sin autorización en plena operación aérea en El Dorado
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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Un nuevo episodio de riesgo aéreo encendió las alarmas en el principal aeropuerto del país. Un helicóptero Black Hawk del Ejército cruzó presuntamente dos veces la trayectoria de una pista del Aeropuerto Internacional El Dorado sin autorización, en medio de operaciones de vuelos comerciales y con aeronaves en aproximación y despegue.

El hecho, ocurrido sobre las 11:00 de la mañana del 13 de marzo, quedó registrado en audios de la torre de control otorgados en una entrevista de Caracol Radio, en los que se escucha la tensión entre la operadora aérea y el piloto de la aeronave militar mientras el helicóptero atravesaba la trayectoria de la pista 14 derecha, una de las utilizadas por aviones comerciales para aterrizajes y despegues.

No entiendo qué está haciendo... nuevamente está cruzando la trayectoria de la pista derecha”, se escucha decir a la controladora en uno de los momentos más críticos de la comunicación. Ante la situación, la funcionaria insistió en que el piloto se dirigiera hacia una cancha de fútbol ubicada en instalaciones del Ejército para realizar el descenso sin interferir con el tráfico aéreo, ya que en ese momento varios vuelos comerciales se encontraban en aproximación, entre ellos una aeronave de Avianca.

Denuncian penalmente a pilotos de helicóptero militar por cruce sin autorización en plena operación aérea en El Dorado

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En los intercambios radiales también se escuchan advertencias de la torre de control sobre tráfico aéreo en aproximación, lo que llevó a los controladores a insistir en que la aeronave militar se apartara de la trayectoria de aterrizaje para evitar una posible emergencia en pleno aeropuerto.

Según las grabaciones, el helicóptero habría cruzado nuevamente la trayectoria de la pista sin autorización, lo que aumentó la preocupación en la torre de control por el riesgo que representaba la maniobra en el aeropuerto con mayor tráfico del país. De acuerdo con lo revelado por el programa 6AM W, fue presentada una denuncia penal contra los pilotos del helicóptero, al considerar que la maniobra pudo haber puesto en peligro la vida de miles de pasajeros que transitaban por la terminal aérea en ese momento.

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La explicación del ministro de Defensa tras el cruce del helicóptero en El Dorado

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió prudencia mientras avanzan las investigaciones y señaló que la explicación oficial deberá ser entregada por la Aeronáutica Civil de Colombia, autoridad encargada de regular la operación aérea en el país.

Prefiero que se investigue muy bien qué ocurrió. En el audio se puede inferir que se estaba hablando de dos lugares diferentes, lo que pudo producir la confusión”, afirmó el ministro en entrevista radial. Según explicó, la conversación entre la controladora y el piloto podría reflejar una confusión sobre el punto de aterrizaje que debía utilizar la aeronave militar.

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“El controlador habla de una cancha de fútbol militar y el piloto habla de la Escuela Militar de Cadetes. Aquí tiene que aclarar a qué punto era que se referían, porque lo que uno puede inferir es que están hablando de dos cosas distintas y eso puede producir la confusión”, explicó.

El funcionario también señaló que la comunicación completa entre el piloto y la torre de control habría durado cerca de nueve minutos, por lo que considera que no es prudente sacar conclusiones únicamente con un fragmento del audio. “Creo que la comunicación dura como unos nueve minutos... escuchar apenas un fragmento en el cual yo puedo inferir que están hablando de dos cosas diferentes sería irresponsable de mi parte si no tengo toda la información”, agregó.

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El ministro confirmó que la Aviación del Ejército abrió un proceso interno para esclarecer lo ocurrido y revisar si hubo fallas operativas durante la maniobra del helicóptero.

¿Qué se sabe de la investigación de la Aerocivil?

Tras conocerse el caso, la Aeronáutica Civil de Colombia emitió un comunicado en el que confirmó que el incidente ya está bajo investigación y lo calificó como “un evento no deseado relacionado con la seguridad operacional. Según la entidad, actualmente se adelanta una verificación de los protocolos y procedimientos de operación vigentes en el Aeropuerto Internacional El Dorado para establecer con precisión qué ocurrió durante el cruce de la aeronave militar.

El hecho se encuentra actualmente bajo proceso de investigación, con el propósito de realizar la verificación correspondiente de los protocolos y procedimientos de operación vigentes en la terminal aérea”, señaló la autoridad aeronáutica.

La entidad también explicó que las dependencias técnicas realizan revisiones para determinar las circunstancias exactas del evento y definir acciones correctivas que permitan gestionar el riesgo operacional y evitar que un hecho similar vuelva a repetirse. Finalmente, reiteró que seguirá informando sobre los avances de la investigación mientras se esclarece lo ocurrido.

El caso ha generado especial inquietud porque no es el primer incidente reciente en El Dorado. Hace menos de un mes ocurrió un episodio similar, un avión de LATAM Airlines que cubría la ruta Bogotá–San Andrés tuvo que abortar su despegue tras un cruce de trayectoria con un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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Hasta ahora, no se conocen conclusiones públicas sobre lo ocurrido en ese caso, lo que ha aumentado las preocupaciones por la seguridad aérea en el aeropuerto más importante del país. “Está cruzando sobre aviones que están despegando y aterrizando. Es inaceptable”, han señalado voces críticas frente a lo ocurrido en la terminal aérea.

Sobre este nuevo incidente también se pronunció la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien indicó que se evaluará la situación debido a la gravedad de los hechos. La funcionaria anunció que a las 11:30 de esta mañana se realizará un consejo de seguridad para analizar lo ocurrido.

Ahora, con la denuncia penal ya radicada y las investigaciones en marcha, las autoridades deberán determinar qué falló en la coordinación entre la aeronave militar y la torre de control, en un caso que vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de las operaciones aéreas en el aeropuerto más importante de Colombia.

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