Denuncian penalmente a pilotos de helicóptero militar por cruce sin autorización en plena operación aérea en El Dorado

Un nuevo episodio de riesgo aéreo encendió las alarmas en el principal aeropuerto del país. Un helicóptero Black Hawk del Ejército cruzó presuntamente dos veces la trayectoria de una pista del Aeropuerto Internacional El Dorado sin autorización, en medio de operaciones de vuelos comerciales y con aeronaves en aproximación y despegue. El hecho, ocurrido sobre las 11:00 de la mañana del 13 de marzo, quedó registrado en audios de la torre de control otorgados en una entrevista de Caracol Radio, en los que se escucha la tensión entre la operadora aérea y el piloto de la aeronave militar mientras el helicóptero atravesaba la trayectoria de la pista 14 derecha, una de las utilizadas por aviones comerciales para aterrizajes y despegues. “No entiendo qué está haciendo... nuevamente está cruzando la trayectoria de la pista derecha”, se escucha decir a la controladora en uno de los momentos más críticos de la comunicación. Ante la situación, la funcionaria insistió en que el piloto se dirigiera hacia una cancha de fútbol ubicada en instalaciones del Ejército para realizar el descenso sin interferir con el tráfico aéreo, ya que en ese momento varios vuelos comerciales se encontraban en aproximación, entre ellos una aeronave de Avianca.

La explicación del ministro de Defensa tras el cruce del helicóptero en El Dorado

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió prudencia mientras avanzan las investigaciones y señaló que la explicación oficial deberá ser entregada por la Aeronáutica Civil de Colombia, autoridad encargada de regular la operación aérea en el país. “Prefiero que se investigue muy bien qué ocurrió. En el audio se puede inferir que se estaba hablando de dos lugares diferentes, lo que pudo producir la confusión”, afirmó el ministro en entrevista radial. Según explicó, la conversación entre la controladora y el piloto podría reflejar una confusión sobre el punto de aterrizaje que debía utilizar la aeronave militar. Le puede interesar: Colombia y Venezuela intercambiarán información y harán operaciones espejo contra el narcotráfico “El controlador habla de una cancha de fútbol militar y el piloto habla de la Escuela Militar de Cadetes. Aquí tiene que aclarar a qué punto era que se referían, porque lo que uno puede inferir es que están hablando de dos cosas distintas y eso puede producir la confusión”, explicó. El funcionario también señaló que la comunicación completa entre el piloto y la torre de control habría durado cerca de nueve minutos, por lo que considera que no es prudente sacar conclusiones únicamente con un fragmento del audio. “Creo que la comunicación dura como unos nueve minutos... escuchar apenas un fragmento en el cual yo puedo inferir que están hablando de dos cosas diferentes sería irresponsable de mi parte si no tengo toda la información”, agregó. Conozca: Pareja de adultos mayores fue asesinada en su vivienda de Bogotá; cámaras registraron a un hombre El ministro confirmó que la Aviación del Ejército abrió un proceso interno para esclarecer lo ocurrido y revisar si hubo fallas operativas durante la maniobra del helicóptero.

¿Qué se sabe de la investigación de la Aerocivil?

Tras conocerse el caso, la Aeronáutica Civil de Colombia emitió un comunicado en el que confirmó que el incidente ya está bajo investigación y lo calificó como “un evento no deseado relacionado con la seguridad operacional”. Según la entidad, actualmente se adelanta una verificación de los protocolos y procedimientos de operación vigentes en el Aeropuerto Internacional El Dorado para establecer con precisión qué ocurrió durante el cruce de la aeronave militar. “El hecho se encuentra actualmente bajo proceso de investigación, con el propósito de realizar la verificación correspondiente de los protocolos y procedimientos de operación vigentes en la terminal aérea”, señaló la autoridad aeronáutica.