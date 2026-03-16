Mujer con trastorno mental busca que su EPS autorice el suicidio médicamente asistido

La historia de Catalina Giraldo Silva, una psicóloga de 30 años, ha abierto un debate inédito en Colombia sobre el derecho a morir dignamente. Tras años de padecer graves trastornos mentales y de someterse a múltiples tratamientos sin éxito, la mujer decidió solicitar el suicidio médicamente asistido, una figura que, aunque fue despenalizada por la Corte Constitucional en 2022, no cuenta con una regulación clara.
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Según le contó Catalina a Noticias Caracol, su vida ha sido una lucha permanente contra un dolor emocional que siente también en su cuerpo. Según relató, la sensación de vacío que la acompaña desde hace años se manifiesta físicamente en su pecho y le provoca angustia constante. Para ella, despertar cada día representa un desafío agotador marcado por ansiedad, desesperanza y episodios de profundo sufrimiento.
La mujer explica que, además del dolor emocional, experimenta síntomas físicos intensos como palpitaciones aceleradas, temblores y dificultad para respirar. Asegura que esa sensación de malestar no desaparece ni siquiera cuando intenta descansar. Las pesadillas y la ansiedad le impiden dormir con normalidad, lo cual prolonga una sensación de agotamiento que la ha acompañado desde los 13 años.