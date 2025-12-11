“El aeropuerto de Rionegro se quedó pequeño hace cuatro años”: Avianca

Una de las preocupaciones de los antioqueños y de turistas que llegan a esta región está relacionada con que el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, se ha quedado pequeño. No es un secreto: la infraestructura de esta terminal aérea tiene una capacidad para 11 millones de pasajeros al año, pero se está terminando 2025 con 14,3 millones.
Es decir que actualmente se están atendiendo 3,3 millones de pasajeros más que el límite establecido. Y es que en 2024 el número de usuarios movilizados fue de 13,7 millones, 1,5 millones más que en 2023 y 200 000 más que en 2022, que había sido su mejor año desde 1985.
Lea también: El aeropuerto José María Córdova tuvo año récord desde 1985 y ampliará su capacidad con 13 obras
A esto se suman las extensas filas que se forman en Migración, ya que este diario ha documentado las quejas por las largas esperas, especialmente entre los pasajeros que ingresan o salen hacia México, Estados Unidos, República Dominicana, Ciudad de Panamá, São Paulo, Guayaquil, Lima, Santiago de Chile, Aruba, Buenos Aires, entre otros. En octubre se asignaron 19 nuevos funcionarios para reforzar la operación en la terminal aérea, pero la problemática persiste.