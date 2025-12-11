“El aeropuerto de Rionegro se quedó pequeño hace cuatro años”: Avianca

Una de las preocupaciones de los antioqueños y de turistas que llegan a esta región está relacionada con que el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, se ha quedado pequeño. No es un secreto: la infraestructura de esta terminal aérea tiene una capacidad para 11 millones de pasajeros al año, pero se está terminando 2025 con 14,3 millones. Es decir que actualmente se están atendiendo 3,3 millones de pasajeros más que el límite establecido. Y es que en 2024 el número de usuarios movilizados fue de 13,7 millones, 1,5 millones más que en 2023 y 200 000 más que en 2022, que había sido su mejor año desde 1985. Lea también: El aeropuerto José María Córdova tuvo año récord desde 1985 y ampliará su capacidad con 13 obras A esto se suman las extensas filas que se forman en Migración, ya que este diario ha documentado las quejas por las largas esperas, especialmente entre los pasajeros que ingresan o salen hacia México, Estados Unidos, República Dominicana, Ciudad de Panamá, São Paulo, Guayaquil, Lima, Santiago de Chile, Aruba, Buenos Aires, entre otros. En octubre se asignaron 19 nuevos funcionarios para reforzar la operación en la terminal aérea, pero la problemática persiste.

Avianca en el José María Córdova de Rionegro

Frederico Pedreira es el CEO de Avianca, una de las aerolíneas con mayor transporte de pasajeros en Latinoamérica. Él explicó a EL COLOMBIANO que el José María Córdova realmente se ha quedado pequeño desde hace cuatro años; no es un caso reciente.

“Nosotros no nos olvidamos de Medellín. Hemos priorizado los vuelos internacionales porque vimos que habría una mayor demanda en el corto plazo. Ahora tenemos en mente conectar más puntos. Pero lo que quiero resaltar es que Medellín ha sido un enfoque importante en los últimos años y va a seguir siéndolo a nivel internacional. El aeropuerto José María Córdova se quedó pequeño desde hace tres o cuatro años, para dejar claro”, expresó.

Los planes que tiene Avianca en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. FOTO: Avianca

En 2024, Avianca consolidó la red de rutas más amplia de su historia en Medellín, con 30 rutas directas que conectan con 12 destinos dentro de Colombia y 18 en el exterior. También está en planes inaugurar en 2026 la ruta Medellín- Pasto, aunque existe una complejidad mientras esté en stand by la expansión y construcción de la segunda pista, un “Plan Maestro” que está bajo la responsabilidad de la Aeronáutica Civil.

Las apuestas de Avianca para 2026

El Grupo Abra, que reúne a las aerolíneas Gol, Avianca y Wamos Air, también anunció cambios en su junta directiva para el próximo año. Estará compuesta por Constantino de Oliveira Junior (presidente), Roberto Kriete, Richard Schifter, Patricio Kiblisk, Jackson Schneider, Robert Fornaro, Timothy Coleman, Stephen Kavanagh y Howard Millar.

De igual manera, Avianca anunció que invertirá 800 millones de dólares para fortalecer su flota y mejorar la experiencia de sus clientes. También presentó la campaña “Más para todos”, que introduce novedades en comodidad y conectividad. Esto significa que, a partir del 15 de enero de 2026, la experiencia Business Class Américas estará disponible en 47 rutas nacionales de Colombia, Ecuador y Guatemala. “Nos hemos enfocado en tres pilares importantes: la red de rutas, las operaciones y el cliente. Avianca Group logró 411 millones de dólares en Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Rent (EBITDAR) ”, explicó Adrian Neuhauser, CEO de Abra. “Nos enorgullece el resultado de nuestro rediseño para reducir la huella de carbono y la intensidad. Hoy en día hemos disminuido la intensidad por asiento de nuestra huella de carbono en más de un 15% en los últimos cinco años. Parte de eso se debe a la flota nueva y a la reconfiguración de los aviones, pues no es un secreto que, al tener aeronaves más densas, podemos reducir la huella de carbono por cada pasajero”, agregó Neuhauser.

Cambios y proyectos en Avianca para 2026. FOTO: Avianca

La aerolínea ha avanzado en la implementación de wifi a bordo a través de Avianca On Air, servicio que inicialmente estará disponible en 10 aviones. Actualmente, los pasajeros pueden acceder a más de 300 películas, series y documentales de HBO Max, Fórmula 1 TV y otros contenidos. “Hoy tenemos un diseño de red con una flota unificada. Transformamos toda la red de carga, operando con nueve cargueros A330 —entre aviones puros y aviones transformados desde pasajeros—. Atendemos 32 destinos exclusivamente de carga, además de la red propia de Avianca”, dijo Gabriel Oliva, presidente y COO del Grupo Avianca. La aerolínea estpa cerrando el año con una expansión de su red a más de 155 rutas, conectando más de 80 destinos en más de 25 países de América y Europa. Y entre las aperturas recientes se destacan las rutas Guayaquil–Miami, Bogotá–Belém y Bogotá–Monterrey, que se suman al incremento del 13% en la conectividad que aporta la aerolínea a la región. Siga leyendo: Colombia normaliza al 100% su operación aérea tras fallas de software Preguntas frecuentes sobre el tema: