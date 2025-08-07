Aerolíneas de Argentina tendrán tiquetes en promoción para viajeros colombianos: así es la promoción

Con el objetivo de atraer turistas internacionales, Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción que incluye a Colombia entre los diez mercados estratégicos donde aplicaron descuentos especiales para viajar a ese país sudamericano.

La iniciativa, que estará vigente del 1 al 31 de agosto de 2025, hace parte de una campaña global en la que también participan entidades como el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) del gobierno argentino.

Los viajeros colombianos podrán adquirir tiquetes desde Bogotá a Buenos Aires por un valor promocional de 440 dólares, que equivalen a aproximadamente 1.782.000 pesos colombianos.

Las tarifas incluyen equipaje de mano y una maleta de hasta 23 kilogramos, aunque es importante tener en cuenta que los precios publicados no contemplan tasas ni impuestos, que deben ser sumados al momento de la compra.

La promoción también tiene la posibilidad de sumar un segundo destino dentro de Argentina con tarifas adicionales que oscilan entre los 50 y 100 dólares (entre 200.000 y 400.000 pesos colombianos).

Esto permitirá a los viajeros colombianos no solo visitar Buenos Aires, sino explorar otras regiones del país como Mendoza, Salta, Bariloche, Ushuaia o Iguazú, con precios muy por debajo de lo habitual.

Los vuelos estarán disponibles para ser utilizados entre el 15 de agosto y el 20 de noviembre de este año, con fecha máxima de regreso hasta el 30 de noviembre.

La campaña también está dirigida a viajeros de Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, República Dominicana, Estados Unidos, España e Italia.

Los ciudadanos colombianos pueden ingresar a Argentina como turistas con pasaporte o con cédula de ciudadanía, siempre que esta no sea la cédula digital ni la contraseña. Si el ingreso se hace con pasaporte, este debe tener una vigencia mínima de seis meses.

También es obligatorio portar el pasaje de regreso a Colombia dentro de los 90 días siguientes a la entrada al país. El tiempo máximo de estadía como turista es de tres meses, prorrogables por otros tres meses, gestionando la extensión directamente en Argentina ante la Dirección Nacional de Migraciones.

Según datos oficiales argentinos, en el primer semestre de 2025 visitaron ese país 66.277 turistas colombianos. Entre los destinos más visitados por dichos turistas, que vinieron por ocio o vacaciones, se encuentran Buenos Aires, Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, El Calafate (con el glaciar Perito Moreno) y las cataratas del Iguazú y Ushuaia.