Aerocivil ordena que todos los aviones Airbus A320 deben permanecer en tierra desde el 29 de noviembre

La autoridad aeronáutica está verificando que cada aeronave de la flota A320 alcance la actualización de software exigida por Airbus. Prepárese para posibles retrasos y cancelaciones; aquí le explicamos cómo afectará su vuelo y qué hacer.

    Airbus notificó este viernes 28 de noviembre que una parte significativa de su familia de aviones A320, uno de los modelos de fuselaje estrecho más usados en rutas de corta y media distancia, requiere una actualización urgente de software. Foto: Juan Antonio Sánchez
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

28 de noviembre de 2025
Airbus emitió este 28 de noviembre una notificación global sobre la necesidad de realizar una actualización urgente de software en una parte significativa de las aeronaves de la familia A320.

Como medida preventiva obligatoria, y bajo supervisión directa de la Aeronáutica Civil, todas las aeronaves involucradas deberán permanecer inmovilizadas en sus bases de mantenimiento a partir del 29 de noviembre de 2025 a las 7 de la noche, hasta que se completen los trabajos técnicos mandatados por el fabricante.

En contexto: Avianca deja en tierra más del 70% de sus aviones A320 por alerta urgente de Airbus: esta es la razón

Colombia adopta medidas de seguridad operacional

La Aerocivil, en coordinación con el Gobierno Nacional, activó sus facultades de supervisión y control para asegurar que las aerolíneas cumplan de manera estricta y expedita con la actualización requerida.

La entidad reiteró que la seguridad operacional de los pasajeros y de toda la aviación comercial es su prioridad absoluta, por lo que se implementan acciones para reducir al mínimo el impacto en la operación aérea del país.

Supervisión permanente y apoyo a aerolíneas

La autoridad aeronáutica está verificando que cada aeronave de la flota A320 alcance la actualización de software exigida por Airbus.

Además, junto con las aerolíneas, coordina el apoyo logístico y técnico necesario para que los trabajos se realicen en el menor tiempo posible y las aeronaves regresen rápidamente al servicio.

La Aerocivil aseguró que mantendrá un monitoreo constante de los avances y que seguirá informando sobre la normalización gradual de las operaciones en el país.

Recomendaciones para los pasajeros

Ante posibles retrasos o cancelaciones derivadas de esta medida obligatoria, la Aerocivil recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer cambios en sus itinerarios y recibir información actualizada sobre el estado de sus vuelos.

La entidad reiteró su compromiso con la protección de los usuarios y con la garantía de los más altos estándares de seguridad aérea en Colombia.

Más noticias: Controladores aéreos denuncian deterioro en la infraestructura y “riesgos críticos” para el país, ¿quién responde?

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuánto tiempo estarán inmovilizados los aviones Airbus A320?
La Aerocivil no ha definido un plazo exacto, ya que la inmovilización durará hasta que cada aeronave complete la actualización de software exigida por Airbus. La entidad está coordinando con las aerolíneas para que el trabajo se realice en el menor tiempo posible y se normalicen las operaciones.
¿Cómo debo proceder si mi vuelo fue cancelado o retrasado?
La Aerocivil recomienda contactar directamente a la aerolínea para conocer su nuevo itinerario. Si el vuelo se cancela, el pasajero tiene derecho a un reembolso total o a la reubicación en el siguiente vuelo disponible, sin costos adicionales, según la normativa colombiana.
¿Esta inmovilización afecta solo a vuelos nacionales en Colombia?
No. Aunque la orden es nacional, la flota de aviones A320 se usa para rutas nacionales e internacionales. La medida, que es una exigencia global de Airbus, puede afectar vuelos que entran o salen de Colombia operados por estas aeronaves.

