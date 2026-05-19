Alerta por El Niño: Acolgen pide encender desde ya las térmicas para evitar un apagón

Colombia enfrenta uno de sus escenarios energéticos más complejos de las últimas décadas de cara al próximo fenómeno de El Niño. Así lo advirtió Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, quien aseguró que el país llega al segundo semestre del año con un balance negativo entre oferta y demanda de energía, retrasos en nuevos proyectos y un panorama incierto para el abastecimiento de gas natural.
La dirigente gremial señaló que el sistema eléctrico atraviesa una combinación de factores críticos que podrían poner en riesgo la confiabilidad energética del país durante la temporada seca que comenzaría a sentirse desde agosto.
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Entre las principales alertas mencionó que los embalses se encuentran alrededor de 63% de capacidad, lejos del nivel cercano al 80% que debería alcanzarse antes de diciembre para enfrentar un verano intenso.
A esto se suma un déficit de energía firme frente a la demanda proyectada de -2,6%, cifra que podría profundizarse hasta -4,4% en 2027 y -6,8% en 2030 si continúan los retrasos en nuevos proyectos de generación.