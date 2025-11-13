Camacol rechaza decreto que busca subir aranceles al acero: “una decisión inconveniente para la vivienda social”

El presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, advirtió que la propuesta del Ministerio de Comercio para elevar los aranceles del hierro y el acero hasta un 35% representaría una medida “profundamente inconveniente” para el sector vivienda. Actualmente, esos aranceles están entre 5% y 10%, pero el nuevo decreto busca incrementarlos de manera sustancial. Según Herrera, una decisión de ese tipo agravaría la situación de un sector que ya completa 31 meses consecutivos de caída en las iniciaciones de vivienda y que opera hoy en niveles similares a los de 2012. En contexto: Gobierno Nacional impondrá aranceles del 35% a importaciones de hierro, acero y aluminio

El acero, un insumo clave

Según Camacol, el acero es uno de los materiales más importantes en la construcción: representa el 15% de los costos totales de una obra. Herrera afirmó que un incremento arancelario de esta magnitud generaría presiones adicionales de hasta 3,6% en los costos directos, que se sumarían a otras medidas de protección comercial vigentes para diferentes insumos. En conjunto, dijo, el impacto podría significar un aumento cercano al 6% en los costos de construcción. Le interesa: Nuevos aranceles al acero encienden disputa entre constructoras y siderúrgicas: ¿fractura en la misma cadena? El dirigente gremial advirtió que este aumento no solo afectaría a las empresas del sector, sino también a los consumidores finales. “Esa escalada terminaría trasladándose al precio final de la vivienda y afectaría directamente a los hogares”, señaló.

Impacto directo en la vivienda social