Acciones de Grupo Argos y Cementos Argos cayeron tras decisión sobre peajes en el Eje Cafetero

El mercado accionario reaccionó negativamente al anuncio del Gobierno con el que se cerró la puerta a Odinsa Vías para operar los peajes del Eje Cafetero. Al inicio de la jornada, la acción preferencial de Cementos Argos caía 15,34% hasta $11.260, mientras que la de Grupo Argos retrocedía 1,81% a $15.220.
Durante la primera hora de negociación en la Bolsa de Valores de Colombia, la preferencial de Cementos Argos figuraba como la acción más desvalorizada de la jornada, mientras que la ordinaria de Grupo Argos se mantenía entre las de peor desempeño.
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