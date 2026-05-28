Acciones de Grupo Argos y Cementos Argos cayeron tras decisión sobre peajes en el Eje Cafetero

El mercado accionario reaccionó negativamente al anuncio del Gobierno con el que se cerró la puerta a Odinsa Vías para operar los peajes del Eje Cafetero. Al inicio de la jornada, la acción preferencial de Cementos Argos caía 15,34% hasta $11.260, mientras que la de Grupo Argos retrocedía 1,81% a $15.220. Durante la primera hora de negociación en la Bolsa de Valores de Colombia, la preferencial de Cementos Argos figuraba como la acción más desvalorizada de la jornada, mientras que la ordinaria de Grupo Argos se mantenía entre las de peor desempeño. Siga leyendo: Procuraduría se metió en el pleito de los peajes del Eje Cafetero; MinTransporte responde

Comportamiento del mercado

El comportamiento del mercado refleja la incertidumbre generada alrededor del futuro de la concesión IP Conexión Centro y el posible impacto para Odinsa. Según explicó Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical, el mercado está reaccionando ante la incertidumbre sobre si la ANI aprobará o rechazará la nueva concesión, que plantea mantener los peajes durante 30 años más para financiar obras que han generado controversia regional. Vieira agregó que el riesgo de que Odinsa quede por fuera de un activo estratégico, sumado a la baja liquidez de la acción, amplificó la presión vendedora durante la mañana.

Analistas señalan que, en el mercado local, las acciones del Grupo Argos suelen reaccionar de manera conjunta ante eventos que afectan activos estratégicos del conglomerado, lo que amplificó la presión sobre la preferencial de Cementos Argos. Le puede interesar: Odinsa defiende peajes en las vías del Eje Cafetero

Peajes de Autopistas del Café.