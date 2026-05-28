Tres clubes del fútbol colombiano se interesan en Juan Guillermo Cuadrado

El nombre de Juan Guillermo Cuadrado vuelve a sonar con fuerza en el Fútbol Profesional Colombiano. A sus 38 años, el experimentado lateral y extremo termina contrato con el Pisa italiano, club que recientemente descendió a la Serie B para la próxima temporada.
Desde hace varios meses se ha hablado de un posible regreso del jugador al fútbol colombiano, aunque hasta ahora todo había quedado en rumores. Cuadrado ha sostenido una extensa y destacada carrera en Europa, lo que ha mantenido en suspenso cualquier posibilidad de retorno a Sudamérica.