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Tres clubes del fútbol colombiano se interesan en Juan Guillermo Cuadrado

El futuro de Juan Guillermo Cuadrado empieza a generar expectativa en el fútbol colombiano. Tres grandes clubes del país ya habrían mostrado interés en su posible regreso.

  • Juan Guillermo Cuadrado le interesa a tres clubes colombianos. FOTO AFP
    Juan Guillermo Cuadrado le interesa a tres clubes colombianos. FOTO AFP
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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El nombre de Juan Guillermo Cuadrado vuelve a sonar con fuerza en el Fútbol Profesional Colombiano. A sus 38 años, el experimentado lateral y extremo termina contrato con el Pisa italiano, club que recientemente descendió a la Serie B para la próxima temporada.

Desde hace varios meses se ha hablado de un posible regreso del jugador al fútbol colombiano, aunque hasta ahora todo había quedado en rumores. Cuadrado ha sostenido una extensa y destacada carrera en Europa, lo que ha mantenido en suspenso cualquier posibilidad de retorno a Sudamérica.

Sin embargo, en las últimas horas se ha revelado el interés de tres clubes importantes del país por hacerse con sus servicios: Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y América de Cali, equipos que estarían atentos a la situación del futbolista para evaluar un posible fichaje.

En el caso del Junior, el interés se enmarca en la búsqueda de jerarquía y experiencia para competir en torneos internacionales. Por su parte, el Medellín aparece como un club con un vínculo especial con Cuadrado, ya que fue el único equipo colombiano en el que jugó antes de dar el salto al fútbol europeo en la temporada 2011-2012, cuando inició su camino en el viejo continente sin regresar posteriormente al país.

A lo largo de su carrera, Cuadrado ha pasado por clubes de alto nivel en Europa como Lecce, Udinese, Fiorentina, Juventus, Chelsea e Inter de Milán, consolidándose como uno de los futbolistas colombianos más exitosos en el exterior.

El jugador fue incluido en la prelista de 55 futbolistas de Colombia con miras al Mundial 2026. Sin embargo, no fue parte de la convocatoria definitiva de 26 jugadores realizada por Néstor Lorenzo.

Por ahora, el futuro de Cuadrado sigue abierto. Aunque su continuidad en Europa aún es una opción, el creciente interés desde Colombia alimenta la posibilidad de un regreso que, de concretarse, sería uno de los movimientos más llamativos del fútbol local en los últimos años.

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