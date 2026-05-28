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Explosión y llamarada en un carro causaron miedo cerca del intercambio de Bulerías

El conductor del vehículo incendiado dijo después que de pronto escuchó una explosión y muy rápido el carro se empezó a incendiar.

  • El vehículo incendiado iba saliendo del deprimido de Bulerías en dirección hacia el centro de la ciudad. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO
    El vehículo incendiado iba saliendo del deprimido de Bulerías en dirección hacia el centro de la ciudad. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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La imagen de un carro al que de manera rápida van invandiendo las llamas por la parte delantera llamó la atención esta mañana en el occidente de Medellín, concretamente en el deprimido de Bulerías.

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Un estruendo como de bomba y la humareda que se alzó pronto alcanzando a ser divisada en una amplia zona, causaron temor por la posibilidad de que se desataran consecuencias mayores.

Sin embargo, el episodio solo terminó con daños en el automotor tipo camioneta de color blanco, donde se produjo la conflagración, sin que saliera lesionada la persona que iba a bordo de él.

De acuerdo con fuentes consultadas, el hecho sucedió hacia las seis de la mañana, cuando la mayoría de las personas en el Valle de Aburrá se dirigían hacia sus sitios de trabajo en la calle 33 a la altura de la carrera 66B.

Según el relato que hizo el conductor a los socorristas que acudieron a atender el caso, de un momento a otro escuchó una explosión en el motor y después se habría desatado la conflagración.

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