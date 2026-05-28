Vanessa Cortés: la mujer que estuvo de paseo con Petro en Panamá y que ahora tiene un patrimonio millonario

Las andanzas del presidente Gustavo Petro en Panamá en junio de 2024 podrían estar lejos de ser una cuestión de su vida privada. Una investigación de La Silla Vacía indagó sobre su vínculo con Vanessa Cortés Carmona, una mujer oriunda de Manizales que sostendría una relación cercana con el mandatario y cuyo patrimonio creció aceleradamente desde el inicio del Gobierno que termina en agosto próximo. La historia comenzó a llamar la atención cuando hace cerca de dos años el mandatario fue visto y captado en fotografías y videos caminando en Ciudad de Panamá junto a una mujer cuya identidad no se conocía. Aunque en redes sociales circularon varias versiones sobre quién era, una publicación del periodista Jhon Jairo Jácome señaló a Cortés como la acompañante del jefe de Estado. Conozca: Polémica por gira de la Presidencia para socializar “logros” en Urabá pese a incumplimientos en El Toyo y acueducto Durante meses, la información permaneció en segundo plano debido a rumores y especulaciones difundidas en internet sobre la intimidad de la mujer. Sin embargo, según la investigación referida, cinco funcionarios con acceso directo al presidente confirmaron la identidad de Cortés y la describieron como pareja sentimental del mandatario. Lo revelado por La Silla Vacía advierte que documentos obtenidos permitieron relacionar el número de cédula mencionado por una fuente oficial con registros empresariales vinculados a Cortés. Además, fotografías publicadas en redes sociales mostraron coincidencias entre los viajes internacionales del presidente y la presencia de la mujer en lugares como Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con los testimonios recopilados, la relación entre Petro y Cortés habría comenzado durante la campaña presidencial de 2022. Algunas de las fuentes consultadas también vincularon el crecimiento económico de la empresaria con Euclides Torres, un contratista cercano al petrismo y señalado por su influencia en distintos sectores del Gobierno.

Vanessa Cortés aseguró a La Silla Vacía que el incremento de su patrimonio proviene de asesorías financieras y administrativas ofrecidas a empresas privadas. No obstante, el medio afirmó que no encontró registros públicos suficientes que demostraran la magnitud de dichas actividades comerciales. La investigación también sostiene que antes de agosto de 2022 Cortés no tenía propiedades registradas ni compañías a su nombre. Su experiencia laboral se limitaba a empleos de nivel técnico y contratos públicos con ingresos modestos, principalmente en Bogotá y en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Sin embargo, todo cambió pocos meses después de la posesión presidencial. En septiembre de 2022, Cortés constituyó en Bogotá la empresa Kayros Advice S.A.S. con un capital inicial de $200 millones. Según documentos oficiales y la información consignada en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), la sociedad tiene como objetivo realizar inversiones, prestar asesorías empresariales y las actividades de consultoría de gestión. Hasta agosto de 2022, Cortés Carmona era una contratista de bajo perfil. Bachiller del colegio San Miguel de Manizales, su hoja de vida registraba empleos modestos: gestora en una corporación hoy liquidada, contratista en la Secretaría de Seguridad de Bogotá y supernumeraria en la Registraduría. Sus honorarios no superaban los tres millones de pesos mensuales. No tenía propiedades a su nombre ni había fundado empresa alguna. Vivía en un apartamento de clase media en el barrio Barrancas, en Bogotá. Cuatro meses después de que Gustavo Petro asumiera la presidencia, su vida cambió de manera radical.

Vanessa Cortés habría acompañado al presidente Gustavo Petro en varios destinos internacionales, según reveló la investigación periodística - Foto redes

Según la investigación de La Silla Vacía, la empresa no tiene redes sociales, ni página web, y el teléfono registrado en Cámara de Comercio no corresponde a la compañía. En las tres sedes en las que ha figurado —un barrio al sur de Bogotá, un exclusivo condominio en la vía La Calera-Sopó y una oficina en Chapinero— no hay señales de actividad empresarial. En el edificio de Chapinero, dos vigilantes en momentos distintos dijeron no conocer la empresa. Solo después de que La Silla Vacía envió preguntas formales, el nombre de Kayros apareció en el directorio del edificio. Cortés explicó al medio que usa la oficina únicamente para reuniones presenciales y que prefiere el trabajo virtual. Dijo también que presenta su portafolio directamente a los clientes. La Silla Vacía pidió detalles verificables, pero no recibió respuesta. Entérese: El poder del Gobierno Petro desbordado para ayudarle a Cepeda en elecciones con estas 10 medidas Pese a reportar cero ingresos en dos de sus primeros tres años de operación, Kayros Advice triplicó sus activos entre 2022 y 2025. En 2025 y 2026, sus ingresos se dispararon. Paralelamente a ese crecimiento empresarial, el patrimonio personal de Cortés se transformó. En 2023 ya no vivía en Barrancas: registró como dirección un edificio en el barrio Chicó, una de las zonas más costosas de Bogotá. Ese mismo año compró un lote de casi una hectárea en el municipio de La Calera, dentro del condominio Horizontes, vereda San Rafael. Según la escritura pública, pagó 80 millones de pesos. Para enero de 2025, intentó vender la propiedad por 700 millones, con una licencia aprobada para construir una casa campestre de dos pisos y 800 metros cuadrados.

El contador, el viceministro y el contratista

La trayectoria de Kayros Advice está ligada a Alejandro Herazo Mejía, el contador que constituyó la empresa. En ese momento, Herazo no era contador público titulado —solo era tecnólogo en finanzas del Sena— y obtuvo su tarjeta profesional varios meses después, en febrero de 2023. Cortés dijo que lo conoció en un evento religioso a inicios de 2022. Herazo también fundó, en octubre de 2022, la empresa Gracia ERP, dedicada al desarrollo de software contable. Su socio inicial fue Jaime Berdugo, hoy viceministro del Interior y hombre de confianza del ministro Armando Benedetti. Berdugo y Herazo se conocieron como candidatos frustrados en las elecciones de 2019. Las dos empresas —Kayros Advice y Gracia ERP— compartieron direcciones y figuraron en los mismos edificios donde los vigilantes no daban cuenta de su actividad. Berdugo vendió su participación en Gracia ERP en agosto de 2024 por 5 millones de pesos. Tres días después, la empresa realizó una emisión de acciones. Y en su cierre contable de ese año reportó ingresos superiores a 2.400 millones de pesos y utilidades de cerca de 2.100 millones. Es el único año en que Gracia ERP ha reportado actividad financiera: en todos los demás años, incluido el siguiente, declaró ceros en ingresos, gastos y resultados. Con parte de esos recursos, Gracia ERP adquirió una lujosa propiedad de 2.200 millones de pesos en La Calera: 1.750 metros cuadrados con casa incluida, en un condominio frente a la represa de San Rafael, en el mismo municipio donde Cortés compró su lote. En abril de 2025, esa propiedad fue transferida a un fideicomiso, lo que la hace inembargable. Lea también: Otro desacierto de Petro: celebró firma en apoyo a constituyente con una foto del 2017

El vínculo con Benedetti y Torres

Tres días antes de la posesión de Petro, la esposa del entonces futuro ministro del Interior, Armando Benedetti, le dio un poder notarial a Herazo —aún técnico del Sena— para constituir otra empresa: Inconstruciones Colombia SAS, cuyo objeto incluye redes de iluminación, uno de los negocios del megacontratista Euclides Torres. Benedetti no respondió las preguntas de La Silla Vacía. Torres es un empresario y contratista que financió campañas de Benedetti, prestó dinero y apoyó el lanzamiento de la candidatura presidencial de Petro. Desde que el gobierno inició, se ha beneficiado de decretos de la Supertransporte y de contratos para la transición energética. El actual supertransporte, Alfredo Piñeres, fue empleado de una de sus empresas. La remodelación de la lujosa casa de Gracia ERP en La Calera fue tramitada por una arquitecta que trabaja para otra empresa del entramado de Torres. Herazo dijo que la contrató solo para el trámite y que no tiene relación comercial con la familia Torres. La Silla Vacía confirmó que, pese a que la casa está en obra y deshabitada, Vanessa Cortés recibe correspondencia allí: cuando el medio dejó un sobre solo con su nombre, el vigilante del condominio lo identificó sin mayor información, lo recibió y puso el sello de recibido. Herazo lo explicó así: “Como amiga y persona con la que he construido una relación respetuosa, la he autorizado a recibir correspondencia y me ha acompañado a mi casa en diversas ocasiones”. Continúe leyendo: Petro agita la Constituyente: ¿por qué y cómo defender la Constitución de 1991?

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