“Es falso”: Abelardo niega supuesto plan para privatizar el Fondo Nacional del Ahorro y otras entidades

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella desmintió una versión sobre un supuesto documento que plantea una profunda reestructuración del Estado colombiano, incluyendo privatizaciones, eliminación de entidades y recortes presupuestales.
A través de su cuenta de X, De la Espriella sostuvo que el senador Ariel Ávila, quien difundió la información de los recortes, “miente, como de costumbre. Es falso que la campaña de Abelardo tenga una lista de entidades por privatizar y es falso que se privatizará el Fondo Nacional del Ahorro (FNA)”, escribió el aspirante presidencial.
En el mismo mensaje, De la Espriella afirmó que las acusaciones hacen parte de una supuesta estrategia política en su contra.