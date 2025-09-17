El 38% de las fintech en Colombia ya está desarrollando su propia inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como un aliado estratégico para la industria financiera y en especial para las fintech, transformando la manera en que se accede al crédito. Según estimaciones de PwC, esta tecnología podría aportar hasta 15,7 billones de dólares a la economía global en 2030.
De acuerdo con McKinsey, las entidades que la integran pueden reducir hasta en 60% sus costos operativos, optimizar la evaluación de riesgos y ofrecer servicios más ágiles y accesibles para micro, pequeños y medianos empresarios.