Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

hace 8 horas
EE.UU. desplegó buques de guerra cerca de Venezuela: Maduro responde con 4.5 millones de milicianos

hace 8 horas
El Colombiano

Estados Unidos desplegó tres destructores navales hacia Venezuela en un operativo antidroga masivo. Los buques USS Gravely, Jason Dunham y Sampson, con 4,000 marineros a bordo, llegarán en 36 horas a las costas venezolanas. Como respuesta, Nicolás Maduro activa 4.5 millones de milicianos armados en todo el territorio nacional. La tensión escaló tras el aumento de la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Una crisis que pone en alerta al Caribe...

