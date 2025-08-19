hace 6 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Así fue el tremendo banderazo de miles de hinchas de Nacional en Sao Paulo

2025-08-19 10:14:42

Parecía Medellín. No solo por los edificios altos que rodeaban el hotel de concentración de Atlético Nacional, sino por los cientos de aficionados del cuadro verde que cantaron, como locos, durante casi una hora mientras lanzaban juegos pirotécnicos y movían banderas verdes con blanco. Por eso daba la sensación de que esto pasaba en la capital de Antioquia....