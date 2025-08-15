bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin La responsabilidad política de Petro en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

15 de agosto de 2025

2025-08-15 17:52:42

En esta emisión de Mesa Central analizamos tres temas que marcaron la actualidad noticiosa de la semana. En primer lugar, examinamos la responsabilidad política de Petro en el asesinato de Miguel Uribe, destacando cómo el presidente realizó más de cuarenta trinos atacando a Uribe antes del atentado, incluyendo uno dos días antes donde acusaba a su abuelo de torturar a diez mil colombianos. Analizamos su falta de empatía durante el duelo, no solo por no comunicarse con la familia de Uribe tras el atentado, sino también por actos como confundir su nombre en un minuto de silencio y permitir que su ministro Armando Benedetti fuera condecorado por la Policía el mismo día del sepelio. En segundo lugar, abordamos el polémico caso de Daniel Quintero y su controvertida acción de izar una bandera de Colombia en territorio peruano, un acto que realizó justo el día que se conoció la muerte de Miguel Uribe, mostrando un pésimo “timing” político. Discutimos cómo Quintero, quien enfrenta múltiples procesos...