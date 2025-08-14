x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
hace 7 horas
bookmark

Congresista Julio César Triana sobrevive a atentado con 8 disparos en el Huila

hace 7 horas
El Colombiano

El congresista Julio César Triana de Cambio Radical denunció un ataque armado en La Plata, Huila, donde seis hombres de presuntas disidencias de las Farc dispararon contra su camioneta en 8 ocasiones. Pese a que tres disparos iban dirigidos a su asiento, Triana y sus 6 acompañantes salieron ilesos. El legislador había solicitado refuerzo en seguridad tras amenazas desde 2023, pero la UNP nunca fortaleció su esquema de protección....

El Colombiano
El Colombiano

Todos los videos

Ver más