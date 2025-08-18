hace 5 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin María Carolina Hoyos habla tras el magnicidio de su hermano Miguel Uribe Turbay

2025-08-18 12:4:12

María Carolina Hoyos, hermana del senador Miguel Uribe Turbay, habla en exclusiva sobre el magnicidio que acabó con la vida de su hermano a los 39 años. En una emotiva conversación, la comunicadora de 53 años recuerda cómo la violencia marcó su familia: primero con el asesinato de su madre Diana Turbay por orden de Pablo Escobar en 1991, y ahora con la muerte de Miguel tras dos meses en cuidados intensivos. Hoyos clama por justicia y espera que Colombia encuentre el camino hacia la paz definitiva....