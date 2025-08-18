hace 7 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Negociaciones entre Rusia y Ucrania: dirigentes europeos acompañarán a Zelenski a la Casa Blanca

Todos a Washington. Tras la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, que culminó sin anuncios concretos, los dirigentes europeos se unieron en torno al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien acompañarán a la Casa Blanca el lunes. ...