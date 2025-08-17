x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

España en llamas: ejército desplegado contra incendios forestales que arrasan el país

hace 6 horas

España lucha contra devastadores incendios forestales en su tercera semana de alerta por ola de calor. El ejército se despliega para combatir las llamas que han calcinado más de 157.000 hectáreas. Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura son los focos principales. Carreteras cortadas, trenes cancelados y evacuaciones masivas. Pedro Sánchez coordina las operaciones de emergencia con 3.500 militares desplegados....

Agencia AFP

