hace 6 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin España en llamas: ejército desplegado contra incendios forestales que arrasan el país

hace 6 horas

2025-08-17 10:0:18

España lucha contra devastadores incendios forestales en su tercera semana de alerta por ola de calor. El ejército se despliega para combatir las llamas que han calcinado más de 157.000 hectáreas. Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura son los focos principales. Carreteras cortadas, trenes cancelados y evacuaciones masivas. Pedro Sánchez coordina las operaciones de emergencia con 3.500 militares desplegados....