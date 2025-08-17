hace 7 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “El cambio tocó a toda la compañía”: Carlos Calleja habla del buen presente de Grupo Éxito

hace 7 horas

2025-08-17 9:4:45

Diego Andrés Vargas Riaño Editor de Economía. Ha trabajado en El Tiempo y Portafolio y cubierto temas macroeconómicos, empresariales y reformas. Premio Analdex 2020. Comunicador Social - Periodista de la Universidad Los Libertadores. Seguir Periodista

Carlos Calleja, presidente de Grupo Éxito, habla del cambio cultural que ha venido implementando en la organización, su visión de cómo es hacer negocios en el país y destaca los resultados del primer semestre de 2025, el mejor de los últimos 10 años para la compañía, tras ganar $240.000 millones....