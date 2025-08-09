-
Juanes está celebrando este sábado 9 de agosto su cumpleaños 53 cantando en vivo, en su casa, en la Feria de las Flores. FOTO Esneyder Gutiérrez
Los primeros artistas que se presentaron fueron Juan Duque (en la imagen), Sofía Crombie, Gekko y Nacho Acero. FOTO Esneyder Gutiérrez
El ambiente salsero lo puso el reconocido cantante Victor Manuelle. FOTO Esneyder Gutiérrez
Victor Manuelle lleva varios años viniendo a Medellín a disfrutar con los paisas su música. FOTO Esneyder Gutiérrez
Era, sin duda, uno de los artistas más esperados de la noche. Juan Luis Guerra regresaba a Medellín a presentarse con su grupo 440. FOTO Esneyder Gutiérrez
Así de tropical lucían las visuales de Juan Luis Guerra, en vivo, en el Atanasio Girardot. FOTO Esneyder Gutiérrez
El artista dominicano presentó sus más grandes éxitos. FOTO Esneyder Gutiérrez
El artista dominicano es toda una leyenda en el merengue. Quien siguió en el escenario es Juanes. FOTO Esneyder Gutiérrez
Juanes está próximo a lanzar su nuevo disco, por lo pronto ha lanzado dos canciones que compartió con su público en Medellín. FOTO Esneyder Gutiérrez
El show se realizó este sábado 9 de agosto, el penúltimo día de Feria, en el estadio Atanasio Girardot.