Animales viven una Navidad especial en Hacienda Nápoles

-
La Navidad también se vive entre fauna silvestre y especies bajo cuidado humano en la Hacienda Nápoles. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
El parque temático y centro de conservación lanzó su programa de Ambientales Navideños 2025, una estrategia especializada enfocada en el bienestar integral de los animales que habitan este espacio, mediante actividades de enriquecimiento ambiental desarrolladas por profesionales en manejo y cuidado animal. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
El programa tiene como objetivo principal estimular las conductas naturales de cada especie, mantener una adecuada condición física y mental, reducir el estrés y prevenir comportamientos repetitivos o anormales asociados al cautiverio. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
De esta manera, se busca mejorar de forma significativa la calidad de vida de los animales, especialmente durante una época del año en la que la rutina diaria puede verse alterada por el aumento de visitantes y cambios en el entorno. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
Uno de los pilares del programa es el enriquecimiento alimenticio, que consiste en modificar la manera en la que se ofrece el alimento. A través de esta técnica, los animales deben buscar, manipular, seleccionar, abrir o descubrir su comida, replicando comportamientos propios de la vida en libertad. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
Estas actividades no solo estimulan sus habilidades físicas y cognitivas, sino que también fomentan la exploración, el ejercicio y la curiosidad natural. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
Otro componente clave es el enriquecimiento sensorial, diseñado para estimular los sentidos de los animales de forma segura y controlada. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
Mediante estímulos visuales, olfativos, auditivos y táctiles y en algunos casos gustativos, se promueve la interacción con el entorno y se rompe la monotonía del día a día. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
Cada estímulo es cuidadosamente evaluado para garantizar que sea adecuado a la especie y no represente ningún riesgo para su salud. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
Desde la Hacienda Nápoles se destacó que estas actividades no son improvisadas, sino que responden a planes específicos elaborados por expertos, teniendo en cuenta las características, hábitos alimenticios y preferencias de cada animal. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
Con esta iniciativa, la Hacienda Nápoles reafirma su compromiso con el bienestar animal, la educación ambiental y la conservación, demostrando que la Navidad también puede ser una oportunidad para promover prácticas responsables y conscientes en el cuidado de la fauna Foto: Juan Antonio Sánchez
-
El programa Ambientales Navideños 2025 se consolida como una experiencia que combina ciencia, respeto por los animales y una visión moderna del manejo bajo cuidado humano. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
El objetivo central de esta iniciativa es proporcionar estímulos que permitan a los animales expresar sus conductas naturales, evitando el aburrimiento y disminuyendo la aparición de conductas repetitivas o anormales (estereotipias) que pueden surgir en entornos controlados. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
A través de estos ejercicios, se busca mantener a las especies en una condición física óptima y elevar su calidad de vida general mediante retos que simulan las dificultades y satisfacciones de la vida en libertad. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
“Ambientales Navideños 2025”, una ambiciosa estrategia de enriquecimiento ambiental diseñada por expertos biólogos y veterinarios para mejorar el bienestar físico y psicológico de los animales que se encuentran bajo cuidado humano. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
Es importante destacar que cada actividad es estrictamente personalizada. Los especialistas de Hacienda Nápoles diseñan cada “regalo” y dinámica dependiendo de la especie, la alimentación habitual y los gustos individuales de cada animal. Foto: Juan Antonio Sánchez
bookmarkshare
Animales viven una Navidad especial en Hacienda Nápoles
Con estímulos diseñados por expertos y actividades adaptadas a cada especie, la Hacienda Nápoles puso en marcha su programa de Ambientales Navideños 2025, una iniciativa que busca mejorar el bienestar físico y psicológico de los animales bajo cuidado humano durante la temporada de fin de año.