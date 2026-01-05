Este lunes por la mañana, Maduro fue trasladado junto a su esposa bajo fuerte custodia armada en helicóptero y vehículo blindado desde la cárcel hasta un tribunal en Nueva York. Foto: Getty

El presidente Donald Trump insistió en que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que discute los pasos a seguir con las nuevas autoridades venezolanas encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Foto: Getty

En la nueva acta de cargos en su contra se encuentran también su hijo “Nicolasito”, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo. Foto: Getty

La diligencia judicial estaba prevista para el mediodía, hora local de Nueva York. Foto: Getty

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos, al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69. Foto: Getty

El capturado líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, llegó este lunes al tribunal federal de Manhattan. Foto: Getty

En fotos: Esposado y con traje de preso: así fue la llegada de Nicolás Maduro al Tribunal de Nueva York

El capturado líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, llegó este lunes al tribunal federal de Manhattan, donde deberá presentarse por primera vez ante un juez tras su detención el sábado en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos.