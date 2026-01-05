-
hace 7 horas
En fotos: Esposado y con traje de preso: así fue la llegada de Nicolás Maduro al Tribunal de Nueva York
El capturado líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, llegó este lunes al tribunal federal de Manhattan, donde deberá presentarse por primera vez ante un juez tras su detención el sábado en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos.