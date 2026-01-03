x

  • La esperanza se reflejó en su máximo esplendor en el rostro de los asistentes venezolanos en Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • Exhibieron la bandera de Venezuela con mucho orgullo en el Parque de las luces. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • Fueron muchas las personas que lloraron de la emoción por la que consideran la caída del régimen. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • Dentro de los asistentes apareció un ciudadano Estadounidense que se unió al fervor del pueblo venezolano. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • Los venezolanos ahora ven la oportunidad de que Venezuela vuelva a la senda de la prosperidad. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • Gritos, cánticos; sonrisas y llanto se reflejaba en los rostros de los venezolanos en Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • La bandera venezolana constantemente era ondea con mucho orgullo por los asistentes. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • Pinturas en los rostros como signo de amor a su Venezuela también se vivieron en la jornada. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • Jubilo y una esperanza de muchos de estos migrantes que esperan retornar a Venezuela y volver a ver a sus familias. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • En el Parque de las luces los asistentes manifestaban estar súper felices porque aseguraban que ya Venezuela es libre. Mientras no dejaban de ondear la bandera de su país. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
En imágenes | Migrantes venezolanos celebraron en Medellín la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

03 de enero de 2026

Los venezolanos se reunieron en el Parque de las Luces desde las 2:00 p. m. entonando cantos de jubilo tras la que consideran la caída del régimen de Maduro.

