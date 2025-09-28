-
La carrera de las Rosas se consolida en la capital paisa, que inició este domingo desde las 6: 00 a.m. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
El certamen atlético busca llevar un mensaje de prevención del cáncer de mama. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
También en esta edición atlética se generó un compromiso ambiental. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
El objetivo es implementar un modelo ejemplar de recolección, limpieza y acopio y transformación de residuos. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Desde las 6: a.m. Inicio este gran evento con cinco modalidades. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Carreras de 2K caminata familiar, 5K recreativa, 10K amateur y 15K y 21k Competitiva. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Las carreras salieron del parque de las luces, en el centro de Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
La solidaridad de muchos hombres se hicieron presente acompañando alas mujeres. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
La alegría se reflejó en cada uno los participantes al recibir la medalla después de la llegada. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Perfecta combinación en lo ambiental como en la buena salud se vivió en esta gran carrera de las Rosas. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Así se vivió la Maratón de las Rosas en Medellín
Más de 17 mil atletas se hicieron presentes en esta carrera por la vida.