Multimedia
  • La carrera de las Rosas se consolida en la capital paisa, que inició este domingo desde las 6: 00 a.m. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • El certamen atlético busca llevar un mensaje de prevención del cáncer de mama. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • También en esta edición atlética se generó un compromiso ambiental. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • El objetivo es implementar un modelo ejemplar de recolección, limpieza y acopio y transformación de residuos. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • Desde las 6: a.m. Inicio este gran evento con cinco modalidades. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • Carreras de 2K caminata familiar, 5K recreativa, 10K amateur y 15K y 21k Competitiva. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • Las carreras salieron del parque de las luces, en el centro de Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • La solidaridad de muchos hombres se hicieron presente acompañando alas mujeres. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • La alegría se reflejó en cada uno los participantes al recibir la medalla después de la llegada. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • Perfecta combinación en lo ambiental como en la buena salud se vivió en esta gran carrera de las Rosas. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Así se vivió la Maratón de las Rosas en Medellín

28 de septiembre de 2025

Más de 17 mil atletas se hicieron presentes en esta carrera por la vida.

