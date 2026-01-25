-
Dos escenarios, una gran pantalla gigante, buen juego de luces, sonido perfecto. Detalles de este gran concierto. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Bad Bunny incluyó a Colombia en DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour con tres fechas consecutivas en Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Lo primero que hay que resaltar es que el estadio Atanasio Girardot era una amalgama de nacionalidades: hablamos con bolivianos, venezolanos, estadounidenses; vimos banderas de Guatemala, Puerto Rico, Colombia y Ecuador. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
El “conejo malo” vistió de traje con chaqueta oversize en el primer acto –recordemos que son tres– en un tono beige con corbata satinada en blanco. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Bad Bunny es considerado un ícono de moda en el mundo, por sus pintas audaces, lejanas de etiquetas de género y que marcan tendencia. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
La gente siempre atentos, disfrutando de un show inolvidable. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Justo el inicio de LA MUDaNZA, primera canción del setlist. Tras una declamación con acento paisa, se prendieron las luces del escenario y ahí estaba Benito, su presencia sin más, una pantalla gigante detallaba su cara. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Un punto importante fue puntualidad de Bad Bunny. En los avisos de los organizadores –que andaban rodando en redes sociales– decían que el artista principal comenzaría a las 9:00 de la noche y así fue. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Aparte de buenas Canciones, hay que destacar los buenos músicos que lo acompañan y los homenajes a Colombia. Aquí con el cuatrista José Eduardo Santana. Foto: Manuel s Quintero.
“Es una noche que no olvidaré jamás, los quiero y los amo con el corazón, el Conejo Malo es de ustedes por siempre, gracias”, dijo para despedirse Bad Bunny. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Bad Bunny, imágenes de un baile inolvidable
Un estadio lleno de idiomas y nacionalidades, tres sold out en su regreso a Colombia. Así fue el DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour que Bad Bunny presentó en Medellín. Imágenes de una primera noche inolvidable.