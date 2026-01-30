Deslizamiento en Sicilia dejó una ciudad al borde del abismo

-
Un deslizamiento de tierra de aproximadamente cuatro kilómetros de longitud se registró en la localidad de Niscemi, situada en lo alto de una colina en la isla italiana de Sicilia, dejando a numerosas viviendas al borde del abismo y generando una emergencia de gran magnitud en el sur de Italia. Foto: GETTY
El fenómeno, que comenzó el pasado domingo, fue consecuencia de las severas condiciones meteorológicas asociadas al ciclón Harry, el cual azotó la región con lluvias intensas y persistentes. Foto: GETTY
Ante el riesgo inminente de nuevos desprendimientos y el posible colapso de estructuras, las autoridades locales ordenaron la evacuación preventiva de unas 1.500 personas, quienes debieron abandonar sus hogares en cuestión de horas. Foto: GETTY
El deslizamiento ha transformado el paisaje de esta zona rural siciliana, donde grandes masas de tierra se desplazaron ladera abajo, arrastrando vegetación, postes de servicios públicos y afectando la estabilidad del terreno. Foto: GETTY
Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales ni personas heridas, un hecho que ha sido atribuido a la rápida respuesta de los organismos de emergencia y a la evacuación oportuna de la población. Sin embargo, el impacto social y material es considerable, ya que decenas de familias enfrentan la incertidumbre sobre el futuro de sus viviendas. Foto: GETTY
El derrumbe de grandes proporciones mantiene en vilo a la isla italiana de Sicilia. En la localidad de Niscemi, decenas de viviendas quedaron al borde del colapso, obligando a la evacuación preventiva de cerca de 1.500 personas, tras varios días de intensas lluvias provocadas por el ciclón Harry.