x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
  • Un deslizamiento de tierra de aproximadamente cuatro kilómetros de longitud se registró en la localidad de Niscemi, situada en lo alto de una colina en la isla italiana de Sicilia, dejando a numerosas viviendas al borde del abismo y generando una emergencia de gran magnitud en el sur de Italia. Foto: GETTY
  • El fenómeno, que comenzó el pasado domingo, fue consecuencia de las severas condiciones meteorológicas asociadas al ciclón Harry, el cual azotó la región con lluvias intensas y persistentes. Foto: GETTY
  • Ante el riesgo inminente de nuevos desprendimientos y el posible colapso de estructuras, las autoridades locales ordenaron la evacuación preventiva de unas 1.500 personas, quienes debieron abandonar sus hogares en cuestión de horas. Foto: GETTY
  • El deslizamiento ha transformado el paisaje de esta zona rural siciliana, donde grandes masas de tierra se desplazaron ladera abajo, arrastrando vegetación, postes de servicios públicos y afectando la estabilidad del terreno. Foto: GETTY
  • Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales ni personas heridas, un hecho que ha sido atribuido a la rápida respuesta de los organismos de emergencia y a la evacuación oportuna de la población. Sin embargo, el impacto social y material es considerable, ya que decenas de familias enfrentan la incertidumbre sobre el futuro de sus viviendas. Foto: GETTY
hace 3 horas
bookmark

Deslizamiento en Sicilia dejó una ciudad al borde del abismo

hace 3 horas

El derrumbe de grandes proporciones mantiene en vilo a la isla italiana de Sicilia. En la localidad de Niscemi, decenas de viviendas quedaron al borde del colapso, obligando a la evacuación preventiva de cerca de 1.500 personas, tras varios días de intensas lluvias provocadas por el ciclón Harry.

Todos los reportajes gráficos

Ver más