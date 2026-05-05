El mar también se estudia en Medellín: comienza en la ciudad el Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar

Ver el mar con otros ojos y entender toda la riqueza que nos entrega es uno de los objetivos de Senalmar, el Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar que comenzó este martes en Medellín e irá hasta el 8 de mayo en la Universidad de Medellín.
“A los colombianos nos falta enamorarnos de lo que el mar significa, no solo para las vacaciones”, cuenta el contralmirante Darío Eduardo Sanabría Gaitán, secretario ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano y presidente de Senalmar.
Insiste el contralmirante en que, entendiendo el mar en toda su complejidad, podemos empujar el desarrollo del país.
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Este seminario se hace cada dos años, y escogieron hacerlo en la ciudad gracias al ofrecimiento de la Universidad de Medellín para ser sede del mismo. ¿A pesar de que aquí no tenemos mar? Sí, porque además este evento “busca que los estudiantes que tengan investigaciones afines a los temas del mar, no solamente biótico (peces, moluscos, etc.), sino también de economía, ingeniería o industria, muestren sus estudios para poder ver qué trabajos se están haciendo en un país bioceánico como Colombia”.