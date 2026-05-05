Juan Guillermo Cuadrado y el costo de ser una “apuesta poco acertada” tras el descenso del Pisa, ¿el ocaso de un referente?

El experimento de veteranía en el Stadio Arena Garibaldi terminó en una “fractura” para una afición en el fútbol del viejo continente. Lo que inició como una apuesta de jerarquía por parte de la directiva, se transformó en el epílogo de una temporada para el olvido. Le puede interesar: Juan Guillermo Cuadrado no la pasa bien en Italia: el Pisa cayó de local y descendió a la Serie B de manera tempranera La caída del Pisa a la Serie B tiene un nombre propio en el centro de las críticas tras confirmarse su descenso: el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, de 37 años, cuya presencia fue más nominal que efectiva en un curso marcado por las molestias físicas.

De la jerarquía a la “apuesta poco acertada”

Al inicio de la campaña 2025-2026, las expectativas eran diametralmente opuestas a la realidad actual. Giovanni Corrado, director general del club, proyectó al colombiano y a Raúl Albiol como las figuras tutelares de una plantilla con exceso de juventud. “Albiol y Cuadrado tendrán que ser los mentores de un grupo muy joven. La calidad humana del equipo es muy alta, y dos jugadores como ellos realzan aún más este valor”, afirmó el directivo tras concretar los fichajes. No obstante, el diagnóstico de la prensa especializada italiana tras consumarse el descenso es tajante. Según publicó Tutto Mercato Web, el rendimiento del colombiano se diluyó entre constantes pasos por las lesiones. “Dos apuestas poco acertadas que impactaron negativamente la difícil temporada del Pisa, que culminó con el descenso”, detallaron este 5 de mayo.

El peso de las lesiones en cifras

¿Tuvo mala suerte? El impacto de Cuadrado en el esquema de Oscar Hiljemark —quien asumió el mando en la jornada 24 tras la salida de Alberto Gilardino— fue insuficiente. El volante sumó apenas 532 minutos distribuidos en 19 apariciones oficiales (17 en Serie A y dos en Copa Italia). Su único aporte directo en el marcador fue un gol ante el AC Milán. Y es que el historial clínico del jugador de 37 años fue el principal obstáculo. Cuadrado se ausentó en 15 compromisos debido a complicaciones físicas. Una lesión en el muslo lo marginó durante varios meses en el tramo central de la liga, y un reincidente problema muscular tras su reaparición en la jornada 26 terminó por sentenciar su continuidad competitiva. En el cierre del campeonato, su presencia fue testimonial, sumando solo 9 minutos ante Lecce y 10 frente a Parma.

Una trayectoria europea que choca con el presente difícil de Cuadrado