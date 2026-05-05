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Juan Pablo Raba revela detalles de su papel en La casa de los espíritus de Prime Video

hace 2 horas
María José Chitiva Londoño

Periodista de la Universidad de Antioquia. He trabajado como fact-checker en La Silla Vacía y ahora hago parte de la sección de Tendencias de El Colombiano.

Raba conversó con EL COLOMBIANO acerca de la primera adaptación en español de la novela de la escritora chilena, Isabel Allende. En la serie interpreta al Tío Marcos y es el único actor colombiano en el elenco....

María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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