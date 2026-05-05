hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Juan Pablo Raba revela detalles de su papel en La casa de los espíritus de Prime Video

hace 2 horas

2026-05-05 17:8:46

María José Chitiva Londoño Periodista de la Universidad de Antioquia. He trabajado como fact-checker en La Silla Vacía y ahora hago parte de la sección de Tendencias de El Colombiano.

Raba conversó con EL COLOMBIANO acerca de la primera adaptación en español de la novela de la escritora chilena, Isabel Allende. En la serie interpreta al Tío Marcos y es el único actor colombiano en el elenco....