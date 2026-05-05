No solo fue el caso de Nicolás Petro; estos eran los otros procesos bomba del fiscal Mario Burgos

Mario Andrés Burgos Patiño renunció a la Fiscalía y pidió que en su nueva etapa se le diera garantías y protección. Su carrera en la investigación judicial es de 18 años, los cuales distribuyó entre la Rama Judicial y el ente acusador, donde su trabajo fue de amores y odios en la opinión pública colombiana. Durante sus primeros 6 años de carrera profesional, Burgos se desempeñó en la judicatura entre el 3 de julio de 2008 y el 9 de septiembre de 2014 con cargos asistenciales y administrativos, consolidando su formación como abogado penalista y especialista en derecho procesal. Burgos Patiño consolidó su trayectoria en el sector judicial cuando fue juez en Nariño, su tierra natal, antes de dar el salto a la Fiscalía. En la capital, su ascenso fue meteórico, posicionándose como un fiscal delegado ante el Tribunal Superior con una especial habilidad para manejar procesos de alta complejidad técnica y mediática. Su formación académica, que incluye una maestría en Derecho Penal y especializaciones en derecho procesal y público, le permitió liderar unidades clave dentro de la institución, donde se ganó la reputación de ser un investigador incisivo, aunque a menudo cuestionado por su estilo confrontativo en las audiencias. En el último trimestre de 2014 llegó a la Fiscalía, donde permaneció casi 12 años hasta su reciente renuncia conocida este martes. Allí se destacó como fiscal especializado. Lea también: Renunció a la Fiscalía Mario Andrés Burgos, primer investigador del caso contra Nicolás Petro Ganó relevancia nacional al lograr la condena de Amanda Azucena Castillo, exrectora del Gimnasio Castillo Campestre, por su responsabilidad en el suicidio del estudiante Sergio Urrego en 2014, derivado de acoso sistemático y discriminación por su orientación sexual. La condena, a más de 10 años de prisión, se fundamentó en manipulación de pruebas y falsas denuncias de acoso sexual contra el estudiante.

El caso Nicolás Petro, la polémica principal

Burgos no era un fiscal al que le gustara pasar desapercibido. Su nombre empezó a aparecer con frecuencia en los expedientes más sensibles del país, en aquellos donde la justicia se cruzaba con el poder político, la presión mediática y las expectativas públicas de resultados inmediatos. Su irrupción más ruidosa se dio con el proceso contra Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente Gustavo Petro. Allí, Burgos no solo asumió la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, sino que quedó en medio de una tormenta política sin precedentes. No se pierda: A medias y en la madrugada: así rectificó Petro su ataque al fiscal Mario Burgos, ¿qué dijo? Las capturas, las audiencias y, sobre todo, las filtraciones de interrogatorios convirtieron el caso en un espectáculo nacional. La Fiscalía parecía hablar tanto en los estrados como en los medios. Y en ese doble escenario, Burgos fue señalado por un manejo que, para algunos, rozaba la exposición indebida del proceso. El expediente, entonces, se volvió una disputa narrativa en la que también quedó involucrado el entorno del Jefe de Estado. En febrero pasado, un juez administrativo de Bogotá impuso una multa de cinco salarios mínimos al presidente Gustavo Petro por desacatar una orden de retractación relacionada con afirmaciones contra Burgos. Para entonces, el mandatario vinculó al fiscal con supuestos nexos con el narcotráfico y cuestionó su ética profesional en redes sociales. Aunque Petro publicó un mensaje de corrección, la justicia consideró que no cumplió los términos exigidos de rectificación sincera. Lea también: Nicolás Petro ataca al fiscal Burgos en “curioso” mensaje, aunque olvida que confesó haber recibido dinero y no lo reportó a la campaña En noviembre de 2025, la Fiscalía reconoció formalmente a Gustavo Petro como presunta víctima en un proceso por fraude procesal contra el propio fiscal Burgos. La investigación se basa en que Burgos habría extralimitado sus funciones al interrogar a Nicolás Petro sobre si su padre conocía el ingreso de dineros ilícitos a la campaña, violando presuntamente el fuero presidencial. Burgos, entonces, fue apartado de la investigación principal contra el hijo del presidente luego de que la Comisión de Disciplina Judicial le formulara cargos por faltas gravísimas. También, por el mismo caso, se le señaló de permitir la difusión en medios de comunicación, en especial en la revista Semana, del video de la captura e interrogatorio de Nicolás Petro. Le puede interesar: La Fiscalía habría desvinculado a Mario Burgos de la investigación del caso Pecci Fue señalado, incluso, de presionar al procesado para que aceptara un preacuerdo e investigara al presidente, a pesar de no tener competencia para ello. La defensa de la familia Petro ha sostenido que Burgos “actuó con un sesgo personal”. Durante el proceso, el fiscal llegó a declarar que el hijo del presidente era “prácticamente su enemigo”, lo que fue utilizado por los abogados para fundamentar recusaciones exitosas que terminaron sacándolo del caso.

De Petro a Mauricio Leal

Pero no era la primera vez que su nombre generaba ruido. En el caso del asesinato del estilista Mauricio Leal, Burgos logró lo que muchos fiscales no consiguen: una confesión que hoy sigue bajo escrutinio. Jhonier Leal, hermano de Mauricio, terminó aceptando el crimen de su hermano y de su madre en una audiencia que estremeció al país. Sin embargo, ese mismo logro fue el origen de las críticas. La forma en que se condujo el interrogatorio —directo, insistente, casi asfixiante— abrió un debate sobre los límites de la presión fiscal. Luego del mismo, Jhonier se retractó y decidió afrontar un juicio, donde perdió y el 14 de junio de 2024 una juez de conocimiento de Bogotá lo condenó a 55 años y 3 meses de prisión por homicidio agravado (en concurso sucesivo y homogéneo) y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. No se pierda: Apartan al fiscal Mario Burgos del proceso a Nicolás Petro

Marcelo Pecci y otros