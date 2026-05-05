Mauricio Gómez Amín renunció al Senado y al Partido Liberal: ocupará rol clave en campaña de De la Espriella

Se bajó del barco. Mauricio Gómez Amín anunció su renuncia al Partido Liberal y al Senado, cerrando un ciclo de 12 años en el Capitolio y casi dos décadas de militancia roja.

La salida, según dejó claro en una carta, no es un simple relevo político, sino un portazo por razones de fondo: su incomodidad con lo que considera una “claudicación de las bancadas liberales frente al gobierno de Gustavo Petro”.

En sus palabras, el partido terminó “plegándose” a iniciativas que califica como inconvenientes y dañinas para el país. “Tomo esta decisión con gratitud, serenidad y plena conciencia del momento político que vive Colombia”, dice en la misiva.

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El ahora exsenador se suma de lleno a la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella, donde actuará como jefe de debate. Este paso, a las toldas del abogado, ya lo había anunciado semanas atrás.

Gómez Amín dijo que durante los 12 años como congresista “procuré honrar mi curul con disciplina, dedicación y respeto por la institución parlamentaria. Nunca he estado entre los ausentistas de esta corporación, y no estaría bien que lo estuviera ahora”.

Según él, los motivos de su dimisión responde a la postura de algunos militantes de su partido que decidieron apoyar al Gobierno actual.

“Mi renuncia al Partido Liberal Colombiano obedece a una razón de conciencia. Durante estos últimos cuatro años nunca me sentí cómodo con la forma en que las bancadas de Senado y Cámara, mayoritariamente y con contadas excepciones, terminaron plegándose a iniciativas legislativas inconvenientes y destructivas para Colombia y para la democracia, cediendo ante el impresentable gobierno de Gustavo Petro”, expresa Gómez Amín.

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“Esa no es la tradición liberal que muchos aprendimos a respetar, esa no es la vocación republicana que debe orientar a una colectividad. Y esa no puede ser, bajo ninguna circunstancia, la posición de quienes entendemos que la política siempre debe estar al servicio de la libertad de las instituciones y de la patria”, añade.

En la carta, el senador manifiesta que, además de su desacuerdo con el Gobierno, su renuncia obedece al compromiso que tiene con la campaña de Abelardo De La Espriella, donde ya es jefe de debate.

Para Gómez Amín, esta “no es una campaña electoral más. Es la expresión de un movimiento popular que está naciendo por fuera de las prácticas agotadas de la política tradicional; un movimiento con otros significados, otros propósitos y otras formas de relación con la ciudadanía”.

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Para dedicarse de lleno a la campaña, Mauricio Gómez decidió también apartarse. “Antes que permanecer formalmente en el Congreso sin poder cumplir a plenitud con las cinco semanas finales de la legislatura, prefiero dar un paso al costado con responsabilidad y con respeto por esta institución”, detalló.

“Me aparto de los partidos para servir a una causa mayor: la defensa de la Patria, la renovación de la política y la construcción de la Patria Milagro que millones de colombianos empiezan a reconocer como una esperanza real. Lo hago por extrema coherencia: porque no se puede hablar de renovación mientras se permanece atado a las viejas formas cuando la historia exige definiciones claras”, expresó sobre su apoyo al candidato de Defensores de la Patria.

“Hoy doy este paso con respeto por el pasado, pero con decisión frente al porvenir. Colombia necesita un liderazgo renovador, firme y necesario para defender la Patria. Y en Abelardo de la Espriella reconozco ese liderazgo, como lo están reconociendo las nuevas mayorías en formación en la sociedad colombiana”, señaló Gómez Amín.

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A sus colegas y electores les dijo: “Dejo constancia de mi gratitud al Congreso de la República, al Partido Liberal Colombiano, a mis compañeros de corporación y, sobre todo, a los ciudadanos que durante estos años confiaron en mí. En esos espacios di lo mejor de mis capacidades, con la convicción de haber servido a la democracia, a mis electores y a Colombia”.

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