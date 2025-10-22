Macaco de cola larga ratificado como especie en peligro de extinción; se reaviva la polémica sobre la experimentación animal

La decisión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de ratificar al macaco de cola larga (Macaca fascicularis) como especie en peligro de extinción reabrió un debate global que enfrenta a científicos, laboratorios y defensores de los animales, pues mientras el sector biomédico insiste en que estos primates son insustituibles en la investigación médica, organizaciones ambientalistas denuncian que su captura masiva y tráfico ilegal están llevando a la especie al límite.

Lea también: 21 especies de primates están en alto riesgo en Colombia

Según la World Animal Protection, más de 30.000 macacos son exportados cada año a Estados Unidos, principalmente para experimentación farmacéutica. Su uso aumentó después de que los laboratorios cambiaran los estudios con macacos rhesus (Macaca mulatta) por esta especie, debido a su similitud genética con el ser humano. Desde entonces, las poblaciones silvestres se redujeron cerca del 40 %, por lo que en 2022, la UICN los clasificó como especie en peligro por la pérdida de hábitat, la caza y la demanda de ejemplares para laboratorios.

Ahora bien, los registros revelan una industria millonaria y poco controlada: cada macaco de cola larga puede alcanzar precios de hasta 60.000 dólares en el mercado biomédico y aunque la mayoría se declara como “criado en cautiverio”, investigaciones judiciales han demostrado que muchos provienen de capturas ilegales. Entre 2018 y 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos calculó que más de 2.600 ejemplares silvestres ingresaron al país con permisos falsificados. La mayoría provenía de Camboya, donde las exportaciones de macacos se triplicaron en apenas dos años, e incluso, en 2023 varios funcionarios de ese país fueron acusados de participar en una red internacional de contrabando.