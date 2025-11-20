(Videos) Evacúan la COP30 en Belém, Brasil, por monumental incendio en el Pabellón de los Países

Un incendio quemó este jueves parte del pabellón central donde se celebra la COP30 en Belém, Brasil, lo que obligó a evacuar el lugar antes de que el fuego resultara controlado, constató la AFP.
Lea también: COP30 en Belém: la primera semana dejó avances parciales, tensiones abiertas y una presión social sin precedentes
Llamas de considerable altura se iniciaron dentro del recinto de acceso restringido donde se celebra la conferencia climática de la Onu.
Un periodista de la AFP observó que el fuego abrió un agujero en el techo y alcanzó otras estructuras. El humo se extendió dentro y fuera del recinto, lo que provocó un movimiento de pánico inicial.