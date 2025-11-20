x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

(Videos) Evacúan la COP30 en Belém, Brasil, por monumental incendio en el Pabellón de los Países

Según informaron medios locales y asistentes en redes sociales, un incendio en el Pabellón de los Países obligó a evacuar de inmediato la Zona Azul de la COP30 en Belém. Aquí los detalles.

  • Así es el incendio ocurrido en la Zona Azul de la COP30 en Belém. FOTO: AFP
    Así es el incendio ocurrido en la Zona Azul de la COP30 en Belém. FOTO: AFP
Agencia AFP
20 de noviembre de 2025
bookmark

Un incendio quemó este jueves parte del pabellón central donde se celebra la COP30 en Belém, Brasil, lo que obligó a evacuar el lugar antes de que el fuego resultara controlado, constató la AFP.

Lea también: COP30 en Belém: la primera semana dejó avances parciales, tensiones abiertas y una presión social sin precedentes

Llamas de considerable altura se iniciaron dentro del recinto de acceso restringido donde se celebra la conferencia climática de la Onu.

Un periodista de la AFP observó que el fuego abrió un agujero en el techo y alcanzó otras estructuras. El humo se extendió dentro y fuera del recinto, lo que provocó un movimiento de pánico inicial.

La organización brasileña de la COP informó minutos después del incidente que el incendio “está controlado y no dejó heridos”.

Personal de seguridad y de la Onu se precipitaron con extintores para tratar de contener el fuego. Luego acudieron bomberos de un cuartel ubicado cerca del lugar.

Miles de asistentes a la conferencia fueron evacuados y esperaban tranquilamente en el exterior, constató la AFP, bajo una ligera lluvia que se mezclaba con olor a plástico quemado.

Entérese de más: COP30: Brasil publica el primer borrador del acuerdo climático y se tensan las negociaciones en Belém

El incendio se desató mientras ministros de todo el mundo estaban inmersos en negociaciones sobre temas como la transición energética y el financiamiento climático, cuando falta un día para que termine la conferencia.

“Estaba firmando un acuerdo con un país” cuando comenzó la evacuación, comentó a la AFP el jefe negociador brasileño, Mauricio Lyrio.

“En unos minutos sabremos qué ocurrió (...), tal vez un cortocircuito o un teléfono cargando”, dijo a la televisión el ministro brasileño de Turismo, Celso Sabino.

Le puede interesar: “Si el planeta quiere sobrevivir, debe dejar respirar a la Amazonía”: el mensaje que los pueblos indígenas de Colombia llevan a la COP30

Cabe recordar que casi toda la estructura de la COP está instalada bajo grandes carpas y que la elección de Belém, una ciudad pobre amazónica, como sede para la COP supuso varios desafíos logísticos para el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Temas recomendados

Cambio climático
Medio ambiente
Internacional
Onu
Biodiversidad
Incendios
Naciones Unidas
COP
Acuerdo de París
Accidente
COP30
COP30 Brasil
Brasil
Luiz Inácio Lula da Silva
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida