Colombia, Brasil y Bolivia unen fuerzas por la Amazonía de cara a la COP30

Los presidentes de Colombia, Brasil y Bolivia llamaron a la cooperación regional para proteger la selva amazónica, sus indígenas y plantear una “posición común” con miras a la conferencia climática COP30, durante una reunión en Bogotá. La Amazonía, compartida por nueve países, sufre los estragos de la deforestación, el narcotráfico, la minería ilegal y el impacto de los hidrocarburos. El objetivo de la V Cumbre de Países Amazónicos, con sede en la capital colombiana este año, es coordinar acciones conjuntas para enfrentar estas problemáticas.

El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habló de la creación de una policía amazónica internacional para combatir el crimen organizado, que operará a partir del 9 de septiembre desde la ciudad de Manaos.

También destacó la importancia de la conferencia climática COP30 de la ONU como un escenario para poner el foco en las necesidades de la Amazonía ante la comunidad internacional.

“Queremos que la COP30 sea la COP del cambio”, agregó sobre la cita de noviembre en la ciudad amazónica de Belém, en Brasil. En contexto: En medio de la tensión entre Colombia y Perú se celebra la V Cumbre Amazónica: ¿qué acordaron los dos países? Frente a los cancilleres y representantes diplomáticos el presidente colombiano, Gustavo Petro, dio un discurso crítico con los combustibles fósiles en línea con sus políticas de transición energética. “Uno de los principales enemigos de Colombia es el narcotráfico (...), el oro y cierta minería extraída ilícitamente”, añadió el mandatario izquierdista.

Luis Arce, presidente de Bolivia, llamó a anteponer los “intereses regionales” a los nacionales. El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) en el que se basa la cumbre, fue firmado por todos los Estados amazónicos en 1978. Petro, Lula y Arce intercambiaron abrazos y muestras de afecto en la cumbre. Lea más: La crítica situación del río Amazona en Colombia y Brasil Los líderes ratificaron la Declaración de Bogotá, documento nacido de la cumbre que establece la coordinación de las agendas climáticas nacionales, el avance hacia una “transición energética justa” y la creación de un fondo internacional para los bosques tropicales. La organización internacional Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty criticó la falta de una “propuesta concreta para abandonar los combustibles fósiles”. Vea también: A una semana de la Cumbre de la OTCA, líderes exigen frenar la expansión fósil en la Amazonía Lula defiende la exploración de petróleo en la Amazonía para financiar la transición energética de su país. Indígenas y afrodescendientes estuvieron presentes en el evento y pidieron “acciones reales” más allá de “discursos”. Además de la pérdida del ecosistema que habitan, los pueblos originarios padecen la violencia: solo en Colombia, 27 líderes indígenas fueron asesinados en lo que va de 2025, según la organización Indepaz.