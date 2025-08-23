Colombia, Brasil y Bolivia unen fuerzas por la Amazonía de cara a la COP30

Los presidentes de Colombia, Brasil y Bolivia llamaron a la cooperación regional para proteger la selva amazónica, sus indígenas y plantear una “posición común” con miras a la conferencia climática COP30, durante una reunión en Bogotá.
La Amazonía, compartida por nueve países, sufre los estragos de la deforestación, el narcotráfico, la minería ilegal y el impacto de los hidrocarburos. El objetivo de la V Cumbre de Países Amazónicos, con sede en la capital colombiana este año, es coordinar acciones conjuntas para enfrentar estas problemáticas.