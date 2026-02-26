El presente de James aún es una incógnita: su debut con Minnesota debe esperar

La incertidumbre en torno al debut de James Rodríguez con Minnesota United continúa, luego de que el club dejara entrever que el mediocampista colombiano tampoco tendría minutos este sábado en la Major League Soccer. La situación mantiene en vilo a los aficionados, especialmente por la cercanía de los compromisos internacionales de la Selección Colombia en marzo y por la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará dentro de un poco más de 100 días.
Durante la semana creció la expectativa entre los seguidores ante la posibilidad de ver al volante creativo estrenarse con su nuevo equipo en territorio estadounidense. Sin embargo, un comunicado oficial del club moderó el entusiasmo al indicar que, aunque Rodríguez trabaja con normalidad junto al grupo, su inclusión en competencia oficial dependerá de su estado físico y ritmo de juego.