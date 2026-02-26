El presente de James aún es una incógnita: su debut con Minnesota debe esperar

La incertidumbre en torno al debut de James Rodríguez con Minnesota United continúa, luego de que el club dejara entrever que el mediocampista colombiano tampoco tendría minutos este sábado en la Major League Soccer. La situación mantiene en vilo a los aficionados, especialmente por la cercanía de los compromisos internacionales de la Selección Colombia en marzo y por la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará dentro de un poco más de 100 días. Durante la semana creció la expectativa entre los seguidores ante la posibilidad de ver al volante creativo estrenarse con su nuevo equipo en territorio estadounidense. Sin embargo, un comunicado oficial del club moderó el entusiasmo al indicar que, aunque Rodríguez trabaja con normalidad junto al grupo, su inclusión en competencia oficial dependerá de su estado físico y ritmo de juego.

En el pronunciamiento, la institución destacó el talento del colombiano, pero advirtió que su presencia en cancha aún no está garantizada. “Estos dos números 10 son capaces de hacer cosas increíbles con el balón en los pies, y aunque su presencia en la cancha hace que cualquier partido sea más entretenido, puede que no tengamos el privilegio de verlos enfrentarse este fin de semana”, señaló el mensaje. La decisión responde a criterios estrictamente deportivos y médicos. El cuerpo técnico busca evitar riesgos y no apresurar el estreno de un jugador que todavía no se encuentra al ciento por ciento de sus condiciones. Desde su llegada, Rodríguez ha generado enorme expectativa tanto en la hinchada del club como entre los aficionados colombianos que siguen su carrera internacional.

Según explicó la oficina de prensa del equipo, el mediocampista atraviesa además un proceso de adaptación tras completar los trámites migratorios necesarios para competir oficialmente en Estados Unidos. La obtención de su visa de trabajo fue un paso clave, pero también implicó un periodo sin competencia que afecta su ritmo futbolístico. “James es cuestionable debido a su ritmo de juego tras obtener su visa de trabajo oficial. Una vez que tenga la oportunidad de integrarse al equipo, probablemente se incorporará gradualmente a la alineación, pero no está claro si eso comenzará este fin de semana”, indicó el club.