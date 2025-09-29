Calor extremo en 2025 confirma el impacto del cambio climático, según estudio

En los últimos meses, millones de personas alrededor del mundo se han preguntado por qué las noches se han vuelto insoportables, por qué los ventiladores no alcanzan y por qué incluso en países fríos los termómetros marcan cifras inéditas.

Pues bien, partiendo de esa realidad irrefutable, un nuevo análisis de Climate Central confirma lo que muchos sospechaban: que el calor extremo que dominó entre junio y agosto de 2025 no fue casualidad, sino la huella visible del cambio climático provocado por el ser humano.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores midieron con el Índice de Cambio Climático (CSI por sus siglas en inglés) cuánto más probable era que ocurrieran esas temperaturas en un mundo afectado por emisiones de gases de efecto invernadero. El resultado fue contundente: cada día de este verano, al menos 1 de cada 5 personas en el planeta —unos 1.800 millones— vivió temperaturas amplificadas por el cambio climático. Y no se trata de una metáfora, se trata de una cifra diaria que refleja cómo el fenómeno alteró la vida de miles de millones.

Ahora bien, las estadísticas cobran sentido cuando se ponen en perspectiva. En total, 955 millones de personas soportaron más de 30 días adicionales de calor peligroso, jornadas más calurosas que el 90 % de las registradas en cada lugar durante décadas. Eso ocurrió en 183 países, desde las megaciudades asiáticas hasta regiones de América Latina y el Caribe, donde ni siquiera el invierno austral logró contener la ola de calor.

“El impacto del cambio climático es incontrovertible. Cada temporada, los países enfrentan nuevos récords de temperatura y desastres poco naturales, lo que deja claro que ya no es una amenaza futura”, explicó a EL COLOMBIANO Kristina Dahl, vicepresidenta de Ciencia en Climate Central.