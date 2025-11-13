El calor extremo acelera el envejecimiento: esto dice la ciencia sobre los efectos del cambio climático en el cuerpo

El calor cae a plomo sobre una calle silenciosa. Una mujer mayor, sentada en la sombra estrecha de un árbol, se abanica con la insistencia de quien intenta mantener el cuerpo bajo control. A simple vista, parece una escena cotidiana de cualquier ciudad en temporada cálida. Sin embargo, la ciencia advierte que, detrás de gestos como este, podría estar ocurriendo un deterioro más profundo: el calor extremo no solo agota, acelera el envejecimiento biológico.
Lea también: Advierten de graves riesgos de ‘golpe de calor’ en adultos mayores; ¿qué precauciones tomar?
La evidencia viene de un estudio publicado en Science Advances en 2025, liderado por Jennifer Ailshire y Eunyoung Choi, investigadoras de la Escuela de Gerontología Leonard Davis de la Universidad del Sur de California, que tras analizar muestras de sangre de más de 3.600 adultos mayores en Estados Unidos, encontraron una correlación clara: quienes viven en zonas con más días de calor extremo presentan un envejecimiento biológico más acelerado que quienes residen en regiones más frías.
Pero el hallazgo tiene un alcance mayor del que parece: la investigación mostró que esta relación se mantenía incluso al controlar variables como el nivel de actividad física, el estatus socioeconómico, el consumo de alcohol o el tabaquismo. Es decir, aun entre personas con estilos de vida similares, el entorno térmico puede marcar diferencias en la velocidad a la que envejecen sus células.
En un texto para The Conversation, Choi lo resumió de forma contundente: “El calor extremo tiene un impacto comparable al del tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol en la aceleración del envejecimiento”. No es una metáfora sanitaria; es una medición molecular basada en relojes epigenéticos, herramientas que analizan los patrones de metilación del ADN —los interruptores químicos que activan o desactivan genes según estímulos ambientales— para estimar la edad biológica de una persona.