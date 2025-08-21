¿Son reales las ardillas zombies de EE. UU.? La verdad detrás de los roedores que alarman en redes sociales

Una infección que asusta, pero no es letal

La fibromatosis es causada por un virus llamado leporipoxvirus, que se propaga entre ardillas a través del contacto con saliva infectada, heridas abiertas o insectos como mosquitos y pulgas. Aunque los síntomas son visualmente impactantes, se trata de una enfermedad de la piel que no compromete el cerebro ni los órganos vitales del animal.

Ardilla con fibromatosis en Estados Unidos, condición que le dio el apodo de “zombi” en redes sociales. FOTO Tomada de Facebook Evelyn’s Wildlife Refuge

Tanto así que en la mayoría de los casos, los tumores desaparecen por sí solos en cuestión de semanas o meses. Ahora bien, el verdadero peligro aparece cuando las protuberancias obstruyen los ojos o la boca, lo que sí puede llevar a la muerte por inanición o infección secundaria. Entérese de más: ¿Ardillas carnívoras? Un descubrimiento inesperado cambia lo que se sabía de esta especie Autoridades de vida silvestre en estados como Nebraska y Maine han sido enfáticas en señalar que ni los humanos ni las mascotas domésticas corren riesgo de contagio. Incluso en las ardillas rojas del Reino Unido —más sensibles a una variante conocida como viruela de las ardillas— el impacto se limita exclusivamente a la fauna silvestre. “Ni la fibromatosis ni la viruela de las ardillas se consideran transmisibles a los humanos”, explicó Shevenell Webb, del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Maine a The Independent.

Cuando la buena intención complica las cosas