Así es el álbum mundialista hecho en Medellín en el que las calcomanías son de animales

Desde hace casi un mes, cuando comenzó el Mundial 2026, en Medellín se volvió paisaje ver en centros comerciales, parques y estaciones del Metro a grupos de personas pegando, comprando e intercambiando láminas del álbum Panini del Mundial. Sin embargo, en Guayabal, al sur de la ciudad, hay otro álbum que, aunque también es mundialista, no espera las pequeñas calcomanías con las fotografías de James Rodríguez, Harry Kane o Cristiano Ronaldo, sino las del tití panameño, el rey gallinazo y el chigüiro. Lea: Esta es la especie de avispa que fue descubierta gracias a fotografías que se hicieron virales en X Es el álbum coleccionable El Mundial de la Conservación, una iniciativa del Parque de la Conservación que nació con el objetivo de visibilizar y enamorar a las personas de la biodiversidad colombiana. Valeria Herrera, coordinadora de Apropiación Social del Conocimiento del Parque, le contó a EL COLOMBIANO que el álbum hace parte de una de las múltiples estrategias que ha puesto en marcha esta organización que, en 2020, pasó de ser el Zoológico Santa Fe a un refugio para animales silvestres rescatados del tráfico ilegal de fauna, con el propósito de educar a la ciudadanía. “Los animales que llegan aquí vienen con secuelas y han pasado por una cadena de sufrimiento. Por eso hemos transformado la manera de contar sus historias: no queremos revictimizarlos, sino resignificar su importancia y ayudar a que las personas comprendan el valor que tienen para la conservación”, afirma.

En ese sentido, y aprovechando la fiebre futbolera que ha traído el Mundial 2026, el equipo primero ideó un Futbolito por la Conservación, en el que los visitantes del Parque son los jugadores que se enfrentan en un partido contra el tráfico ilegal. En total hay seis equipos y cada uno de ellos está representado por un animal. Pero al ver el “boom” que ha sido el álbum de Panini, se les ocurrió realizar el suyo, donde los jugadores pueden conocerse al visitar el mismo parque. Ahí juegan cuatro selecciones, en comparación con las 48 que clasificaron a este Mundial. Está la de los Endémicos y Nativos, entre los que se encuentra el paujil pico azul; la de los Dispersores de Semillas, de la que hace parte el mono aullador rojo; la de Especies Exóticas-Invasoras, a la que pertenece el erizo, y la de Reguladores, donde se encuentra la calcomanía del zorro perro.