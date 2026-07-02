Así es el álbum mundialista hecho en Medellín en el que las calcomanías son de animales

Desde hace casi un mes, cuando comenzó el Mundial 2026, en Medellín se volvió paisaje ver en centros comerciales, parques y estaciones del Metro a grupos de personas pegando, comprando e intercambiando láminas del álbum Panini del Mundial.
Sin embargo, en Guayabal, al sur de la ciudad, hay otro álbum que, aunque también es mundialista, no espera las pequeñas calcomanías con las fotografías de James Rodríguez, Harry Kane o Cristiano Ronaldo, sino las del tití panameño, el rey gallinazo y el chigüiro.
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Es el álbum coleccionable El Mundial de la Conservación, una iniciativa del Parque de la Conservación que nació con el objetivo de visibilizar y enamorar a las personas de la biodiversidad colombiana.
Valeria Herrera, coordinadora de Apropiación Social del Conocimiento del Parque, le contó a EL COLOMBIANO que el álbum hace parte de una de las múltiples estrategias que ha puesto en marcha esta organización que, en 2020, pasó de ser el Zoológico Santa Fe a un refugio para animales silvestres rescatados del tráfico ilegal de fauna, con el propósito de educar a la ciudadanía.
“Los animales que llegan aquí vienen con secuelas y han pasado por una cadena de sufrimiento. Por eso hemos transformado la manera de contar sus historias: no queremos revictimizarlos, sino resignificar su importancia y ayudar a que las personas comprendan el valor que tienen para la conservación”, afirma.