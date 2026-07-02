Modelo matemático que predijo los campeones de los tres últimos mundiales se rajó este año: así falló

Quizá el alemán Joachim Klement nunca haya pateado un balón en su vida, seguramente no sabrá muchas de las variantes tácticas que se presentan en un partido. Lo que no se puede negar es que es conocido en el medio académico como un excepcional economista y se hizo famoso en el mundo del fútbol por crear un modelo económico que acertó a los últimos tres campeones del mundo (Alemania en Brasil 2014; Francia en Rusia 2018 y Argentina en Qatar-2022).
Sin embargo, el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, parece haber puesto fin a la racha más sorprendente de la estadística aplicada al fútbol. El modelo desarrollado por el economista del banco de inversión Panmure Liberum acumula varios desaciertos relevantes, incluyendo la eliminación prematura del equipo que había proyectado como campeón y errores en algunos de los cruces más importantes del torneo.
Paradójicamente, Klement nunca pretendió convertirse en un oráculo futbolístico. Su modelo fue concebido precisamente para demostrar que predecir el ganador de un Mundial era, en gran medida, un ejercicio dominado por el azar. Pero después de tres aciertos consecutivos, el propio economista reconoció que muchas personas comenzaron a asumir que su sistema era prácticamente infalible.
“Siempre digo que si alguien apuesta con base en mi pronóstico sobre quién será campeón del mundo, es alguien que no tiene remedio”, afirmó Klement en una entrevista con medios alemanes.
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