Vergonzoso: Ahora venden en la Comuna 13 la Operación Orión como “atractivo turístico”

En la Comuna 13, el “atractivo turístico” más popular de Medellín, la competencia por las ventas y por la atención de los cerca de dos millones de visitantes, locales y extranjeros, que recibe cada año es feroz.
Pareciera que no muy lejos está el día en que el barrio se quede pequeño para tanto comercio y tantas terrazas y tantas “esculturas” y lugares fotogénicos. Las famosas paletas de mango biche, los grupos de baile, los cantantes de rap, los guías, los imitadores de Pablo Escobar no dan abasto, menos en semanas como estas, de Feria de Flores.
Tan agresiva está la competencia por buscar nuevos marcos y nuevas poses para el Instagram y el Tiktok de los turistas en la comuna 13, que desde hace dos meses hay un lugar en el que cobran $5.000 por tomarse fotos disfrazado de militar sobre un helicóptero al que le pusieron “Orión” y poco más. El precio de las fotos incluye una manilla para entrar gratis a una famosa discoteca de la ciudad.
El lugar, que busca emular una base militar, tiene algunos recortes de prensa de octubre de 2002, cuando se realizó la operación militar ordenada por el entonces presidente Álvaro Uribe para, según ha defendido, recuperar el control de una zona que estaba tomada por milicias urbanas, pero que dejó incontables violaciones de derechos humanos, decenas de muertos y desaparecidos, la mayoría civiles no involucrados de ninguna manera en el conflicto, que hoy, más de 20 años después, siguen sin aparecer.