¿Llegó el día? hoy decidirán si envían a prisión a Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana

En manos del Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías está la suerte del exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), Juan David Palacio. Este jueves 12 de febrero, a partir de las 2:30 p. m., el juez deberá decidir si acoge la solicitud de la Fiscalía y lo envía a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra por presuntos hechos de corrupción.
La audiencia corresponde a la segunda sesión dentro del trámite de medida de aseguramiento. Palacio ya había enfrentado una audiencia donde se le realizó la imputación de cargos y ahora el despacho judicial definirá si el exdirector enfrenta el proceso privado de la libertad o en libertad.
Fiscalía pedirá cárcel para exdirector del Área Metropolitana Juan David Palacio por presuntos delitos en contratos de $18.600 millones