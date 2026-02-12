Alcalde de Lorica, Córdoba, que se quedó por fuera de Consejo de Ministros confirmó que Presidencia sí los citó

Luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que los alcaldes de al menos 10 municipio de Córdoba que se quedaron esperando, sentados en el suelo, para entrar al Consejo de Ministros del pasado lunes no fueron invitados al encuentro, uno de los mandatarios locales controvirtió lo que dijo el jefe de Estado y confirmó que sí fueron citados para participar en la reunión en Montería.
Y es que luego de que circulara en redes sociales una fotografía de siete alcaldes de los municipios más afectados por las inundaciones en Córdoba sentados en el suelo esperando por ser escuchados por el presidente –que llegó tres horas tarde al Consejo de Ministros– y que finalmente no tuvieron cabida en el encuentro, el presidente sostuvo que ninguno de ellos había sido invitado.