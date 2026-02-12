x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Alcalde de Lorica, Córdoba, que se quedó por fuera de Consejo de Ministros confirmó que Presidencia sí los citó

Pese a que el presidente insistió en que los alcaldes no estaban invitados al consejo, uno de los mandatarios dijo que Presidencia los citó y que incluso los llamaron lista antes de que iniciara el encuentro. Esto dijo Carlos Mario Manzur.

  • Esta fue la imagen de los alcaldes de Córdoba que se compartió ampliamente en redes sociales y que enojó al presidente Petro. FOTOS: Cortesía La Razón de Córdoba y Colprensa
    Esta fue la imagen de los alcaldes de Córdoba que se compartió ampliamente en redes sociales y que enojó al presidente Petro. FOTOS: Cortesía La Razón de Córdoba y Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que los alcaldes de al menos 10 municipio de Córdoba que se quedaron esperando, sentados en el suelo, para entrar al Consejo de Ministros del pasado lunes no fueron invitados al encuentro, uno de los mandatarios locales controvirtió lo que dijo el jefe de Estado y confirmó que sí fueron citados para participar en la reunión en Montería.

Y es que luego de que circulara en redes sociales una fotografía de siete alcaldes de los municipios más afectados por las inundaciones en Córdoba sentados en el suelo esperando por ser escuchados por el presidente –que llegó tres horas tarde al Consejo de Ministros– y que finalmente no tuvieron cabida en el encuentro, el presidente sostuvo que ninguno de ellos había sido invitado.

“Críticas de alcaldes que se tiraron por ahí en un corredor a decir que no los recibimos. No, esto es un Consejo de Ministros que tiene unas normas y unas reglas, no estamos en un foro ni en una fiesta ni haciendo manifestaciones”, expresó el mandatario ya el martes, cuando continuó el consejo, que se suspendió en la madrugada.

Lea aquí: “Entras a tu casa y ves cómo tu sueño se arruinó”: los tristes relatos de los damnificados por las inundaciones en Córdoba

Algunos de mandatarios que aparecieron en la foto son los de Canalete (Yeis Lenis Simanca), Cotorra (María Eugenia Díaz), Tierralta (Jesús David Contreras), Lorica (Carlos Mario Manzur), Moñitos (José Félix Martínez), Puerto Libertador (Alberto Rubio), Puerto Escondido (Ivis Judith Marzola), y Ciénaga de Oro (Alejandro Mejía), el municipio donde justamente nació el presidente.

Pues bien, tras lo dicho por el presidente, el alcalde de Lorica, Carlos Mario Manzur, controvirtió asegurando que los alcaldes llegaron hasta el lugar donde se llevó a cabo el Consejo de Ministros porque sí fueron citados por Presidencia.

“Nosotros recibimos una invitación por parte de Presidencia el día antes donde nos citaban de manera presencial al Consejo de Ministros, nosotros fuimos, algunos alcaldes se fueron antes”, aseguró el alcalde en diálogo con Noticias Caracol.

Manzur contó que hasta les tomaron lista en el lugar “para ingresarnos y después dijeron que no habían autorizado”.

Siga leyendo: “40 mil hectáreas en Córdoba están bajo el agua”: director UNGRD sobre magnitud de lluvias

“Eso fue un poco triste porque lo que queríamos era que el presidente de pronto dijera: ‘Hombre, alcaldes, ustedes no están solos’, aquí vinimos a que el presidente y todo el Gobierno y todos sus ministros apoyaran lo que está pasando en el departamento. Eso no ocurrió”, agregó el mandatario local, sin desconocer que el director de la UNGRD se comunicó con él para coordinar acciones para atender la emergencia en su municipio.

El alcalde de Lorica reconoció su desilusión por no haber podido participar en el consejo en el que sí estuvieron el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.

“Toda nuestra gente estaba esperando que nosotros lleváramos un mensaje del presidente porque nosotros necesitamos mucha ayuda”, le dijo a Noticias Caracol. Sin embargo, “aquí estamos tratando de contener para que esta catástrofe natural no sea más grande, pero nosotros necesitamos un plan de reactivación económica dentro de todo el departamento y eso es lo que nos preocupa”, concluyó.

La emergencia por las inundaciones producto de las lluvias deja por lo menos 150.000 damnificados en la gran mayoría de los 30 municipios que componen Córdoba. Para atender la situación, el Gobierno Nacional decretó la emergencia económica en la noche de este miércoles.

Le puede interesar: ¿Seguirá lloviendo? Ideam confirma tercer frente frío: esto pasará en los departamentos con alertas por inundaciones

Temas recomendados

Clima
Desastres naturales
Inundaciones
Presidencia
Emergencias
Gobierno Nacional
Alcaldía
Alcalde
Consejo de Ministros
Colombia
Córdoba
Montería
Gustavo Petro
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida