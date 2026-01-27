Reacomodo de La Terraza en Medellín deja 3 asesinatos; a cabecilla lo mataron en una finca: ¿que pasó?

La muerte de Brayan Holguín Osorno, alias El Gordo o Pipe El Grande, estaría generando un sacudón interno dentro de la banda La Terraza, estructura de la que era uno de sus hombres más relevantes. Todo porque tras su crimen se presentaron otros dos asesinatos que vincularían este hecho, cuyas víctimas fueron aventadas desde un carro, con sus caras envueltas en papel chicle.
El crimen de este hombre se produjo dentro de la finca Villa Martha, ubicada en la vereda Sabaneta, en la ruralidad de Copacabana. Cuando se encontraba departiendo en el parqueadero de la propiedad con un amigo, un hombre armado y encapuchado entró a la propiedad y le disparó en seis oportunidades, ocasionándole la muerte. El acompañante resultó ileso del ataque.
Su asesinato, registrado a las 10:30 de la mañana del miércoles 21 de enero, ocurrió dos semanas después de que recobró la libertad, luego de haber pasado cuatro años y medio tras las rejas por los delitos de concierto para delinquir, financiación y terrorismo con grupos organizados.